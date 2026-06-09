Хорижликлар Қозоғистонда илова орқали Шахсий идентификация рақамини олишлари мумкин бўлади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистон хорижий фуқароларга миграция хизматларидан фойдаланиш имконини берувчи QazETA мобил иловасини ишлаб чиқмоқда. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Ички ишлар вазири Ержан Саденов маълум қилди.
Вазирнинг сўзларига кўра, ҳозирда мамлакатда сайёҳларнинг кириши ва қолишининг соддалаштирилган тартиблари амал қилмоқда. 105 та мамлакат фуқаролари Қозоғистонга элчихонага бормасдан электрон визалар билан киришлари мумкин.
Виза бериш ҳам ташкил этилган:
- Digital Nomad Visa - IT мутахассислари учун;
- Neo Nomad Visa – туристлар учун виза.
Аэропортларда ва йирик чегара ўтиш пунктларида QR-кодли "туристик карталар" берилмоқда. Уларда қолиш қоидалари, фавқулодда хизматлар ва телекоммуникация операторлари билан боғланиш ҳақида муҳим маълумотлар мавжуд.
Бундан ташқари, QazETA мобил иловаси ишлаб чиқилмоқда.
"Унинг ёрдами билан чет элликлар шахсий идентификация рақамини (ШИР) олишдан бошлаб кўпроқ миграция хизматларидан фойдаланишлари мумкин. Парламент ҳозирда тегишли қонунчилик тузатишларини кўриб чиқмоқда", - деди Ержан Саденов.