Хорижий инвесторлар Қизилўрданинг энергетика салоҳиятидан фойдаланишга қизиқиш билдирмоқда
QYZYLORDA. Каzinform – Қизилўрда вилоятида яшил энергетика салоҳияти ҳали тўлиқ ривожланмаган.
Вилоят тадбиркорлик ва саноат бошқармаси маълумотларига кўра, ҳозирда 500 мегаваттгача электр энергиясини қабул қила оладиган тайёр энергия инфратузилмаси мавжуд.
– Вилоятда умумий қуввати 130 мегаватт бўлган 11 та қуёш электр станцияси фаолият юритмоқда. Улардан 4 таси хорижий инвесторлар иштирокида қурилган. Улардан бири — «Хуадиан» компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилган «Тесис жамиятининг 40 мегаваттлик қуёш электр станцияси. Лойиҳанинг умумий қиймати 11,5 миллиард тенгени ташкил этади. Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораси сифатида 80 гектар ер ажратилди ва завод маҳаллий аҳоли учун 10 та янги иш ўринларини яратди. Яқин келажакда 260,5 мегаваттдан ортиқ қувватга эга 6 та қуёш ва 2 та шамол электр станцияси ишга туширилади, — дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қизилўрда вилоятидаги Орол чўкинди ҳавзасидан нефтнинг катта захираси топилди.