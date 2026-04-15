    18:10, 15 Апрель 2026 | GMT +5

    Хорижий инвесторлар Қизилўрданинг энергетика салоҳиятидан фойдаланишга қизиқиш билдирмоқда

    QYZYLORDA. Каzinform – Қизилўрда вилоятида яшил энергетика салоҳияти ҳали тўлиқ ривожланмаган.

    қуёш панеллари
    Фото: Азертадж

    Вилоят тадбиркорлик ва саноат бошқармаси маълумотларига кўра, ҳозирда 500 мегаваттгача электр энергиясини қабул қила оладиган тайёр энергия инфратузилмаси мавжуд.

    – Вилоятда умумий қуввати 130 мегаватт бўлган 11 та қуёш электр станцияси фаолият юритмоқда. Улардан 4 таси хорижий инвесторлар иштирокида қурилган. Улардан бири — «Хуадиан» компанияси билан ҳамкорликда амалга оширилган «Тесис жамиятининг 40 мегаваттлик қуёш электр станцияси. Лойиҳанинг умумий қиймати 11,5 миллиард тенгени ташкил этади. Давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чораси сифатида 80 гектар ер ажратилди ва завод маҳаллий аҳоли учун 10 та янги иш ўринларини яратди. Яқин келажакда 260,5 мегаваттдан ортиқ қувватга эга 6 та қуёш ва 2 та шамол электр станцияси ишга туширилади, — дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Қизилўрда вилоятидаги Орол чўкинди ҳавзасидан нефтнинг катта захираси топилди.

    Бекабат Узаков
