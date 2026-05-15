Хорижий футбол мухлислари АҚШга кириш учун пул тўлашлари шарт эмас
ASTANA. Kazinform — Трамп маъмурияти Жаҳон чемпионатига йўлланма олган мамлакатлардан келган хорижий мухлисларнинг АҚШга кириш учун 15 минг долларгача депозит тўлаш талабини бекор қилди. Бу ҳақда Kazinformнинг Вашингтондаги мухбири NBC News агентлигига таяниб хабар берди.
Ўтган йили Ички хавфсизлик департаменти виза муддати тугаши юқори бўлган мамлакатлар фуқаролари учун гаров талабини жорий этган ва иммиграция сиёсатини кучайтириш доирасида хавфсизлик масалаларини ҳал қилиш учун чоралар кўрилган.
“Қўшма Штатлар тарихдаги энг йирик ва энг яхши жаҳон чемпионатини ўтказишдан хурсанд. Биз жаҳон чемпионатига чипта сотиб олган ва саралаш босқичидан ўтган мухлислар учун виза талабларини бекор қиламиз”, — деди консуллик ишлари бўйича давлат котиби ёрдамчиси Мора Намдар.
15 апрелдан бошлаб футбол мухлислари учун FIFA Pass тизими мавжуд бўлади, бу уларга виза жараёнини тезлаштириш имконини беради.
Аввал хабар қилинганидек, Жаҳон чемпионати 11 июнда бошланади ва АҚШ, Канада ва Мексикада бўлиб ўтади.