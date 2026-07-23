Хориждаги қозоғистонликлар 23 август куни қаерда овоз беришади
ASTANА. Кazinform — ҚР Ташқи ишлар вазирлиги хориждаги сайлов участкаларининг манзиллари ва комиссиялар таркибини эълон қилди.
2026 йил 23 августда бўлиб ўтадиган Қурултой депутатлари сайлови муносабати билан Ташқи ишлар вазирлиги хориждаги сайлов участкаларининг манзилларини, иш жадвалини ва участка сайлов комиссияларининг таркибини эълон қилди. Ушбу участкалар Қозоғистон фуқароларининг хориждаги овоз беришини ташкил қилиш учун яратилган.
Вазирлик маълумотларига кўра, участка сайлов комиссиялари Қозоғистон Республикаси Конституциявий қонунининг 17-моддаси 2-бандига мувофиқ, Қозоғистон Республикаси Президентининг 2026 йил 1 июлдаги 1338-сонли "Қозоғистон Республикаси Қурултойи депутатлари сайловини 2026 йил 23 августга тайинлаш тўғрисида"ги Фармони, шунингдек, Қозоғистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2026 йил 1 июлдаги 26/41-сонли "2026 йил 23 августга белгиланган Қозоғистон Республикаси Қурултойи депутатлари сайловига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш бўйича асосий тадбирлар тақвим режасини тасдиқлаш тўғрисида"ги қарори асосида тузилган.
— Қозоғистон Республикаси фуқароларининг хорижда овоз беришини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу мақсадда Қозоғистоннинг хорижий давлатлардаги дипломатик ваколатхоналари ва консуллик муассасалари қошида тегишли участка сайлов комиссиялари тузилган, — дейилади хабарда.
Қозоғистон Республикасининг хориждаги муассасалари қошидаги участка сайлов комиссияларининг таркиби қуйидагича:
404-сонли округ сайлов комиссияси
Австрия, Вена, Қозоғистон Республикасининг Австриядаги элчихонаси
Комиссия раиси
Ибраев Мақат Махсутули
Тўлиқ рўйхат билан бу ерда танишиш мумкин.