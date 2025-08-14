Ҳомиладор аёлларда артериал гипертензия: нима учун қон босимини назорат қилиш муҳим
ASTANA. Kazinform – Артериал гипертензия тахминан ҳар ўнинчи ҳомиладор аёлда учрайди ва аборт, асоратлар ва ўлимнинг юқори хавфи билан боғлиқ. Гипертония билан оғриган аёллар учун умумий амалиёт шифокори ва акушер-гинеколог билан маслаҳатлашиш орқали ҳомиладорликни олдиндан режалаштириш муҳимдир. Бу ҳақда ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Агар босим 140/90 мм ҳг дан юқори бўлса, диққат билан кузатиб бориш керак. Юқори босим ҳомиланинг кислород ва озуқа олишига тўсқинлик қилади, аёлда жиддий асоратларни келтириб чиқариши мумкин”, – дейди Кардиология ва ички касалликлар илмий-тадқиқот институти кардиологи, тиббиёт фанлари номзоди Гулнара Удербаева.
Гипертензия концепциядан олдин ёки ҳомиладорликнинг биринчи ярмида (сурункали шакл) ёки 20-ҳафтадан кейин (ҳомиладорлик шакли) пайдо бўлиши мумкин.
Юқори қон босими ва сийдикдаги оқсил билан бирга келадиган преэклампсия хавфли асоратдир.
Юқори қон босими ҳомила ривожланишининг кечикиши, эрта туғилиш, кам вазн ва плацентанинг ажралиб чиқиш хавфини оширади. Она учун бу хавфли ҳисобланади, оналар ўлими сабаблари орасида 4-ўринни эгаллайди.
Ҳомиладорлик пайтида даволаш хавфсиз бўлган дори-дармонларни танланган ҳолда, фақат шифокор томонидан белгиланиши керак. Шунингдек, мувозанатли овқатланиш, вазнни назорат қилиш, тузни чеклаш ва ўртача жисмоний фаолият тавсия этилади. Эрта аниқланган ва тўғри даволанган туғруқ кўп ҳолларда хавфсиз кечади.