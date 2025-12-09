19:10, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Хоккей: Қозоғистон ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида Словенияни мағлуб этди
ASTANА. Кazinform — Ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати IА дивизионининг иккинчи ўйинида Қозоғистон терма жамоаси Словения билан тўқнаш келди.
Ўйин давомида қозоғистонликлар бир ёки икки гол фарқи билан ортда қолишди.
Учинчи бўлимда қозоғистонликлар ҳисобни 4:4 га тенглаштиришга муваффақ бўлишди. Буллитлар сериясида эса Алишер Саркенов аниқ зарба бериб, терма жамоага ғалаба келтирди.
Шундай қилиб, Қозоғистон терма жамоаси Словенияда ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ўзининг илк ғалабасини қўлга киритди.
10 декабрь куни Антон Васин бошчилигидаги жамоа Франция терма жамоасига қарши ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, Астана пара хоккей бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади.