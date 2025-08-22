18:15, 22 Август 2025 | GMT +5
Астана пара хоккей бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади
ASTANA. Kazinform - 6-11 сентябрь кунлари Астана шаҳрида пара ҳоккей (B-пул) бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтади, деб хабар беради Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги спорт қўмитаси.
Мусобақада Италия, Япония, Швеция, Қозоғистон, Франция ва Финляндия терма жамоалари иштирок этади.
Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган чемпионат Миланда - 2026 йилги XIV қишки Паралимпия ўйинларига саралаш турнирига иккита йўлланмани тақдим этади.
