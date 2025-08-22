OZ
    18:15, 22 Август 2025

    Астана пара хоккей бўйича жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади

    ASTANA. Kazinform - 6-11 сентябрь кунлари Астана шаҳрида пара ҳоккей (B-пул) бўйича жаҳон чемпионати бўлиб ўтади, деб хабар беради Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги спорт қўмитаси.

    спорт
    Фото: Астана әкімдігінің бапасөз қызметі

    Мусобақада Италия, Япония, Швеция, Қозоғистон, Франция ва Финляндия терма жамоалари иштирок этади.

    Астана шаҳрида бўлиб ўтадиган чемпионат Миланда - 2026 йилги XIV қишки Паралимпия ўйинларига саралаш турнирига иккита йўлланмани тақдим этади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ислам Сатпаев Осиё чемпионатида нишонга отиш бўйича олтин медални қўлга киритгани ҳақида ёзган эдик.

