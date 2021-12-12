OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:24, 12 Декабр 2021 | GMT +6

    Хоккей бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати: Қозоғистон ёшлари Венгрия билан учрашади

    None
    None
    NUR-SULTAN. Кazinform - Хоккей бўйича Қозоғистон ёшлар терма жамоаси бугун Венгрияга қарши жаҳон чемпионати биринчи дивизиони доирасидаги илк учрашувини ўтказади, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик хоккейчилар А гуруҳида баҳс олиб боришади. Рақиблар – Дания, Норвегия, Венгрия, Латвия ва Беларусь. Ўйинлар Даниянинг Херсхольм шаҳрида 12-19 декабр кунлари бўлиб ўтади.

    Қозоғистон иштирокидаги ўйинлар тақвими қуйидагича:

    12 декабр. 18:00. Венгрия - Қозоғистон

    13 декабр. 18:00. Қозоғистон - Норвегия

    16 декабр. 01:00. Қозоғистон - Дания

    16 декабр. 21:30. Беларусь - Қозоғистон

    19 декабр. 01:00. Қозоғистон - Латвия.

    Бош мураббий Александра Истомин қуйидаги хоккейчиларга ишонч билдирди:

    Дарвозабонлар: Жалолиддин Амирбеков («Номад»), Максим Павленко, Роман Шефер (иккаласи – «Снежные Барсы»).

    Ҳимоячилар: Али Алибек, Дмитрий Бреус, Хақназар Кенесбай, Эдуард Шетле, Абилайхан Сулейменов, Владислав Комаров (барчаси – «Снежные Барсы»), Иван Гавриленко («Торпедо»).

    Ҳужумчилар: Динмухамед Қаиржан, Ансар Шайхмедденов (иккаласи – «Барс»), Станислав Александров («Номад»), Роман Ермак, Али Қасенов, Дмитрий Колодюк, Всеволод Логвин, Абай Манғисбаев, Константин Морожников, Алдияр Нурлан, Руслан Оспанов, Николай Шульга, Даниил Цибин (барчаси - «Снежные Барсы»).


    Муаллиф: Адилжан Умбет

    Теглар:
    Спорт Асосий янгилик
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!