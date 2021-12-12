Хоккей бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионати: Қозоғистон ёшлари Венгрия билан учрашади
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик хоккейчилар А гуруҳида баҳс олиб боришади. Рақиблар – Дания, Норвегия, Венгрия, Латвия ва Беларусь. Ўйинлар Даниянинг Херсхольм шаҳрида 12-19 декабр кунлари бўлиб ўтади.
Қозоғистон иштирокидаги ўйинлар тақвими қуйидагича:
12 декабр. 18:00. Венгрия - Қозоғистон
13 декабр. 18:00. Қозоғистон - Норвегия
16 декабр. 01:00. Қозоғистон - Дания
16 декабр. 21:30. Беларусь - Қозоғистон
19 декабр. 01:00. Қозоғистон - Латвия.
Бош мураббий Александра Истомин қуйидаги хоккейчиларга ишонч билдирди:
Дарвозабонлар: Жалолиддин Амирбеков («Номад»), Максим Павленко, Роман Шефер (иккаласи – «Снежные Барсы»).
Ҳимоячилар: Али Алибек, Дмитрий Бреус, Хақназар Кенесбай, Эдуард Шетле, Абилайхан Сулейменов, Владислав Комаров (барчаси – «Снежные Барсы»), Иван Гавриленко («Торпедо»).
Ҳужумчилар: Динмухамед Қаиржан, Ансар Шайхмедденов (иккаласи – «Барс»), Станислав Александров («Номад»), Роман Ермак, Али Қасенов, Дмитрий Колодюк, Всеволод Логвин, Абай Манғисбаев, Константин Морожников, Алдияр Нурлан, Руслан Оспанов, Николай Шульга, Даниил Цибин (барчаси - «Снежные Барсы»).
Муаллиф: Адилжан Умбет