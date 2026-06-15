Хива Алматидан Туркий дунёси ёшлар пойтахти эстафетасини қабул қилиб олди
ALMATY. Kazinform - Алмати 2025 йилги Туркий дунёси ёшлар пойтахти мақомидаги йилни якунлади. Лойиҳанинг ёпилиш маросимида Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатлар вакиллари, халқаро тузилмалар ҳамда ёшлар ташкилотлари иштирок этди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Маданият ва ахборот вазирлиги маълумотига таяниб.
Тадбирда Қозоғистон, Озарбайжон, Қирғизистон, Туркия ва Ўзбекистон делегациялари иштирок этди. Меҳмонлар орасида Қубаничбек Омуралиев, шунингдек, Туркий давлатлар ташкилотида кузатувчи мақомига эга Туркманистон вакиллари ҳам бор эди.
Алмати Туркий дунёси ёшлар пойтахти мақомини Қасим-Жомарт Тоқаев томонидан 2025 йил 21 май куни Будапешт шаҳрида бўлиб ўтган Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитида эълон қилинган қарор асосида олган эди. Алмати бу эстафетани Ленкоран шаҳридан қабул қилиб олган.
Ушбу фахрий мақомнинг берилиши Алматининг туркий давлатлар ўртасидаги ёшлар ҳамкорлиги, халқаро мулоқот ва қўшма ташаббусларнинг етакчи марказларидан бири эканини яна бир бор тасдиқлади.
Лойиҳага расман 2025 йил 18 август куни Туркий давлатлар ташкилотининг IV Халқаро ёшлар фестивали доирасида старт берилган эди.
Йил давомида Алматида турли даражадаги 50 дан ортиқ тадбир ўтказилди. Уларда ТДТга аъзо мамлакатлардан 40 мингдан зиёд ёшлар иштирок этди. Энг йирик тадбирлар қаторида III Ёшлар алмашинуви дастури, ёш лидерлар ва тадбиркорлар учрашуви, Turki Fest Almaty 2025, «Жайдарман TURKI CUP – 2025» халқаро фестивали, ТДТ Ёшлар платформасининг III Бош ассамблеяси ҳамда Халқаро экологик хаб бўлди.
Шунингдек, волонтёрлик лойиҳаларини ривожлантириш, ёшлар ташаббусларини қўллаб-қувватлаш ва ёшларнинг жамоат ҳаётидаги иштирокини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилди.
Маросимнинг марказий воқеаси Туркий дунёси ёшлар пойтахти мақомининг Хива шаҳрига топширилиши бўлди. Янги пойтахтга тақдим этилган рамзий калит ёшлар лойиҳалари изчиллигининг ва Туркий давлатлар ташкилотига аъзо мамлакатлар ўртасидаги ҳамкорликнинг янада мустаҳкамланишининг тимсоли сифатида баҳоланди.