Хитойнинг валюта захиралари жорий йилнинг июль ойида камайди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил июль ойи охири ҳолатига кўра, Хитойнинг валюта захиралари 3,2922 триллион АҚШ долларини ташкил этди, деб хабар беради Синьхуа.
Бу июнь ойидаги кўрсаткичдан 25,2 миллиард доллар ёки 0,76 фоизга кам. Бу ҳақда пайшанба куни Хитой валюта давлат бошқармаси хабар берди.
Муассаса маълумотларига кўра, июль ойида АҚШ доллари индекси ошган, жаҳон молиявий активлари нархи эса турли йўналишларда ўзгарган. Бунга етакчи мамлакатларнинг макроиқтисодий маълумотлари, пул-кредит сиёсати ва бозор тахминлари таъсир кўрсатди.
Валюта заҳираларининг камайишига валюта курсларининг ўзгариши ва активлар баҳосининг ўзгариши сабаб бўлди.
Давлат валюта бошқармаси таъкидлаганидек, шунга қарамай, маъмурият Хитой иқтисодиёти мустаҳкам асосларга, кўп афзалликларга, юқори барқарорликка ва катта ривожланиш салоҳиятига эга эканлигини таъкидлади. Узоқ муддатли истиқболда мамлакатимизда қулай шароитлар ва асосий ривожланиш тенденциялари сақланиб қолади, бу эса валюта захираларини умумий барқарор даражада сақлаш имконини беради.