Хитойнинг “Ипак йўли” бутунжаҳон маданий кўргазмаси ҳамкорликни ривожлантирмоқда
ASTANА. Кazinform — Хитой шимоли-ғарбидаги Ганьсу провинцияси Дуньхуан шаҳрида 8-Дуньхуан бутунжаҳон “Ипак йўли” маданий кўргазмасига 97 мамлакат ва 8 халқаро ташкилотдан 1200 дан ортиқ вакил йиғилди, дея хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.
Тадбир доирасида глобал маданий ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган маданий мулоқотлар ва кўргазмалар ташкил этилади. Бадиий чиқишлар каби тадбирлар ҳам ўтказилади.
1987 йилда ЮНEСКОнинг Бутунжаҳон мероси рўйхатига киритилган Могао ғор-ибодатхонаси ноёб маданий мерос ҳисобланади.
— Ибодатхона расмлари Ипак йўлида чуқур из қолдирган қадимий савдо йўли бўйлаб мафкура, дин ва санъат ўртасидаги чуқур мулоқотдан далолат беради, — деди ЮНEСКО Бош директори ўринбосари Цюй Син.
Дуньхуан Хитой ипак ва чойини Ғарбга ташиш ва 2000 йилдан кўпроқ вақт олдин Хитойга узум, сабзи ва анор каби бир вақтлар хорижий маҳсулотлар импортини кўрган "Макон ва йўл" ташаббусининг дарвозаси бўлиб қолмоқда.
Дуньхуан бутунжаҳон “Ипак йўли” маданий кўргазмаси биринчи марта 2016 йилда бўлиб ўтган.
Бу йилга режалаштирилган 8-тадбирда дуньхуаншунослик соҳасидаги энг сўнгги илмий ютуқлар, шунингдек, “Макон ва йўл” ташаббуси ҳамда “Макон ва йўл”да иштирок этувчи мамлакатлар маданияти, санъати, номоддий маданий мероси, маданий ва ижодий маҳсулотлари намойиш этувчи кўргазма майдони тахминан 24000 квадрат метрни ташкил этади.
