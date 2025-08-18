Хитойлик тўтиқуш Гиннеснинг рекордлар китобига кирди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг Хэнань провинциясида яшовчи Сяогуй исмли тўтиқуш рангларни тан олиш бўйича жаҳон рекордини ўрнатди ва Гиннеснинг рекордлар китобига кирди, деб хабар беради Guinness World Records.
Синов давомида тўтиқушга 10 та дона пластик идиш ва бир хил рангдаги 10 та дона сомон шар совға қилинди. Вазифа - ҳар бир тўпни рангига мос келадиган идишга жойлаштириш эди.
Тўпларнинг тартиби атайлаб аралаштириб юборилган бўлса-да, вазифани қийинлаштирса ҳам, тўтиқуш ҳар бир тўпни аста-секин олиб, тўғри идишга олиб келди. Хусусан, Сяогуй бир-бирига яқин бўлган икки пушти рангни ажрата олгани барчани ҳайратга солди.
Натижада ғайриоддий уй ҳайвони ўз эгаси Цинь Фэн раҳбарлигида атиги 33,50 сонияда 10 хил рангни тўғри ажратди ва нарсаларни тартибга солди.
Цинь Фэннинг сўзларигакўра, у тўтиқушни илк бор 2020 йилда жўжа бўлганида кўтариб, қўлда боққан. Шундан бери иккаласи кучли алоқани ривожлантирдилар. Маълум бўлишича, эгаси қушнинг ўйинчоқларга, айниқса, ранг-баранг тўпларга бўлган қизиқишини пайқаб қолган ва унга рангларни фарқлашни, нарсаларни саралашни ўргатишни бошлаган.