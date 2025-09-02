OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:06, 02 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Хитойлик мактаб ўқувчилари Қасим-Жомарт Тоқаевга қозоқ тили бўйича билимларини намойиш этди

    ASTANA. Kazinform - Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Хитой Халқ Республикаси маданият ва туризм вазири Сунь Ели ҳамроҳлигида Қозоғистоннинг Хитойдаги маданият марказини кўздан кечирди, дея хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Мемлекет басшысы Мәдениет орталығын аралап көрді
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевга заллар, кутубхона, қозоқ тили, мусиқа ва ижод хоналари кўрсатилди. Кўргазма залида Қозоғистон тарихини қадимий саклар давридан XX аср бошларигача ўз ичига олган экспонатлар ва артефактлар мавжуд.

    ж
    Фото: Акорда

    Кўргазма археология, заргарлик санъати, қурол-яроғ, чолғу асбоблари ва этнографияга бағишланган беш бўлимдан иборат. Марказ кутубхона фондида қозоқ, хитой, инглиз ва рус тилларида 1000 га яқин китоблар мавжуд.

    ж
    Фото: Акорда

    Маданият марказида болалар Президент Қасим-Жомарт Тоқаевга қозоқ тили бўйича билимларини намойиш этдилар.

    Хитойлик мактаб ўқувчилари дўмбирада машҳур қозоқ ва хитой мусиқий асарларини аралаштириб ижро этди.

    Ҳурматли меҳмонлар Пекинлик болалар учун кигиз бўйича маҳорат дарсига ҳам гувоҳ бўлдилар.

    ж
    Фото: Акорда
    ж
    Фото: Акорда

     

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!