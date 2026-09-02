Хитойдан бошқа G20 мамлакатлари глобал номутаносибликни камайтиришга келишиб олдилар
ASTANА. Кazinform – Хитойдан бошқа G20 мамлакатлари молия вазирлари сешанба куни глобал савдо номутаносиблигини камайтириш учун бозорга хос бўлмаган чоралардан воз кечиш муҳимлиги ҳақида келишиб олдилар, деб хабар берди Kyodo News.
— Биз мамлакатлар номутаносибликни кучайтирадиган бозорга хос бўлмаган сиёсат ва амалиётларни бартараф этиш чораларини кўришлари кераклигига розимиз, — дейилади G20 раисининг Шимолий Каролина штатининг Ашвилл шаҳрида бўлиб ўтган икки кунлик йиғилишидан кейинги баёнотида.
Баёнотга кўра, молия вазирлари ва марказий банк раислари, айниқса катта ва узоқ муддатли ташқи профицитга эга бўлганлар, "ички истеъмолни чеклайдиган ва иқтисодий ўсишни экспортга ҳаддан ташқари боғлиқ қиладиган бузилишларни бартараф этишлари керак".
G20 молия вазирлари валюта курслари иқтисодий асосларни акс эттириши керак деган тамойилга содиқликларини билдиришди.
Учрашув дунё бўйлаб кўплаб ҳукуматлар узоқ муддатли облигациялар даромадлилигини назорат қилишга ҳаракат қилаётган бир пайтда бўлиб ўтмоқда ва АҚШ-Исроил уруши яқин орада тугашига деярли ҳеч қандай ишора йўқ.
— Тезлик нуқтаи назаридан, биз ноаниқликка камроқ вақт сарфлашни, инвестициялар, иқтисодий ўсиш ва бозорларга киришга кўпроқ вақт сарфлашни истаймиз, — деди АҚШ молия вазири Скотт Бессент ривожланаётган иқтисодиётлардаги суверен қарзларга бағишланган сессиянинг очилишида.
АҚШ ва Исроил февраль ойи охирида бошлаган уруш глобал энергия нархларининг кескин ошишига ва таъминот занжирларидаги узилишларга олиб келди. Натижада инфляция яна тезлаша бошлади ва сиёсатчилар ва инвесторлар қарз олиш нархининг ошиши ҳақида хавотирда.
Глобал облигациялар бозорларида сотиш ҳам кучайди. Сешанба куни Япониянинг 10 йиллик давлат облигациялари бўйича даромад 1996 йилдан бери биринчи марта 3 фоизга етди.
G20 молия вазирларининг учрашуви декабрь ойида Флоридада бўлиб ўтадиган саммитга тайёргарлик кўриш учун ташкил этилди, унда АҚШ президенти Дональд Трамп мезбонлик қилади. Трамп саммитда АҚШ иқтисодиётининг кучини намойиш этишга интилади.
Муҳокамаларнинг иккинчи кунида молия вазирлари глобал савдо номутаносибликларини, жумладан, Хитойнинг узоқ вақтдан бери ортиқча қувватга эга бўлишини муҳокама қилишди.
Бироқ, Хитой Ғарбнинг жаҳон бозорини улкан давлат субсидияларини оладиган компаниялардан арзон товарлар билан тўлдириб юбораётгани ҳақидаги танқидларини доимий равишда рад этиб келмоқда.
Дастлаб, АҚШ икки кунлик музокаралардан сўнг қўшма коммюнике чиқаришни режалаштирган эди.
Бироқ, Бессентнинг сўзларига кўра, Хитойнинг қаршилиги туфайли томонлар глобал иқтисодий номутаносиблик масаласида умумий тушунчага эриша олмаган.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевни Майамида бўлиб ўтадиган G20 саммитига таклиф қилди.