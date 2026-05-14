Хитойда йўл ҳаракатини тартибга соладиган роботлар пайдо бўлди
ASTANА. Кazinform – Май ойининг бошидан бери Шарқий Хитойнинг Чжэцзян провинциясидаги Ханчжоу шаҳрида йўл ҳаракатини тартибга соладиган ақлли роботлар ишламоқда, деб хабар беради Xinhua.
Асосий чорраҳалар ва марказий кўчаларда ақлли бошқарув тизимлари билан жиҳозланган 15 та робот йўл ҳаракати назоратчиси ишламоқда. Улар сайёҳларга йўл кўрсатади, йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилинишини назорат қилади ва йўл ҳаракати оқимларини тартибга солишда иштирок этади.
Хитой робототехникани фаол ривожлантирмоқда ва транспорт тизими, саноат, хизмат кўрсатиш соҳаси ва шаҳар инфратузилмасига ақлли роботларни жорий этмоқда. Мамлакат робототехникани иқтисодий ва технологик ривожланишнинг асосий йўналишларидан бири деб ҳисоблаб, автоматлаштириш ва сунъий интеллект технологияларига устувор аҳамият беради.
Аввалроқ, Хитойда юқори даражадаги хавфга эга ҳудудларда ишлаш учун мўлжалланган, интеллект технологияси билан жиҳозланган янги махсус роботлар синфи ишга туширилди.
Хитойлик робототехника ишлаб чиқувчилари ҳам одамга ўхшаш машиналардан амалий фойдаланишга устувор аҳамият бермоқдалар. Улар ўз эътиборларини визуал намойишлардан кундалик вазифаларни бажаришга қаратмоқдалар. Роботларнинг техник базаси сезиларли даражада ривожланган бўлса-да, уларнинг "интеллект"и ҳали ҳам етарли эмас. Ҳатто одамлар учун оддий деб ҳисобланган вазифалар, масалан, хонани тозалаш, идиш ювиш машинасига юклаш ёки кирларни йиғиш ҳам роботлар учун ҳали ҳам қийин вазифа бўлиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Хитойдаги одамсимон роботлар ярим марафондан сўнг кундалик уй ишларини ўз зиммаларига олишди.