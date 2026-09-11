Хитойда юк кемаси ёниб кетиб, 25 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — 10 сентябрда тахминан соат 11:15 да Хитойнинг Шаньдун провинциясидаги Циндао шаҳрида жойлашган Бэйхай кемасозлик компаниясида таъмирланаётган хорижий юк кемасида ёнғин содир бўлиб, 25 киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда Lianhe Zaobao хабар берди.
Фавқулодда вазиятлар хизмати ходимларининг тезкор ҳаракатлари натижасида ёнғин тахминан соат 14:30 да ўчирилди.
Маълумотларга кўра, ёнғин чиққан пайтда кема бортида 42 киши бўлган. Уларнинг 12 нафари эвакуация қилинган, беш киши эса танасининг куйиш жароҳатлари билан шифохонага етказилган. Соат 20:00 ҳолатига кўра, кемадан 25 кишининг жасади топилган.
Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин қидирув-қутқарув ишларини зудлик билан олиб бориш, ҳалокат оқибатларини бартараф этиш, жабрланганларга зарур ёрдам кўрсатиш ишларини тегишли даражада ташкил этиш, шунингдек, ҳодиса сабабларини имкон қадар тезроқ аниқлаш бўйича топшириқ берди.
Ҳодиса жойидан олинган фотосуратларда «Ocean Melody» номли ушбу йирик кема завод ҳудудида турганини кўриш мумкин.
Кемалар ҳаракатини кузатишга мўлжалланган MarineTraffic сайти маълумотларига кўра, «Ocean Melody» — узунлиги 190 метр бўлган, Либерия байроғи остида сузувчи юк кемаси.
Нашрнинг ёзишича, LSEG маълумотларига кўра, кема 31 августда Бэйхай заводига келган.