Хитойда ёшлар тренди: стриминг орқали харид қилиш
Стриминг платформалар орқали электрон тижоратни ривожлантириш бўйича ўтказилган тадқиқотга кўра, 2019 йилдан 2023 йилгача ушбу сегментнинг ҳажми 10,5 бараварга ошди. 2024 йилда савдо ҳажми 4,5 триллион юандан (тахминан 629,4 миллиард доллар) ошиб кетди, бу мамлакатдаги барча онлайн савдоларнинг деярли учдан бир қисмини ташкил этади ва онлайн савдонинг 80% ўсишига тўғри келади. Платформа фойдаланувчилари сони тахминан 600 миллион кишига етди.
Соҳа таҳлилчиларининг таъкидлашича, талабалар кўп вақтларини Интернетда ўтказадилар ва шунинг учун тезда янги истеъмол форматига жалб қилинади. Бугунги кунда улар стриминг савдодаги энг катта ва фаол гуруҳлардан бирини ташкил қилади.
Форматнинг асосий афзаллиги унинг юқори интерактивлиги ҳисобланади. Трансляциялар давомида тақдимотчилар реал вақт режимида маҳсулотларни намойиш этадилар ва томошабинларнинг саволларига жавоб берадилар, бу эса харид жараёнини янада қизиқарли ва мақсадли қилади, шунингдек, талабаларнинг шахсий эҳтиёжларини қондиришга имкон беради.
Трансляцияларда ёшлар орасида машҳур бўлган блогерлар ва юлдузларнинг иштирок этиши қўшимча рағбатдир. "Машҳур" ёки "гуруҳнинг ўзига хослиги" таъсири ўқувчиларда реклама қилинган маҳсулотларга ишончни шакллантиради ва уларни сотиб олишга ундайди.
Бироқ, расмийлар ва соҳа мутахассислари талабаларни харид қилишда оқилона ёндашишга, танқидий фикрлашни ривожлантиришга, истакларни ҳақиқий эҳтиёжлар билан мувозанатлашга ва шошилинч харидлардан қочишга чақирмоқда.
