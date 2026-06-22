KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Хитойда турар-жой биносида содир бўлган ёнғинда олти киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform — Хунань штатининг Сянси-Туцзя провинциясининг Луси округи ва Мяо автоном префектурасида турар-жой биносида ёнғин содир бўлиши натижасида олти киши ҳалок бўлди, деб хабар беради Синьхуа.

    огонь пожар
    Фото: freepik.com

    Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, ёнғин соат тахминан 6:21 да содир бўлган.

    Ёнғин ўчирилди, бироқ ҳодиса натижасида 6 киши ҳалок бўлди. Ёнғин сабаби аниқланмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистоннинг Тамилнад штатида денгиз маҳсулотларини қайта ишлаш заводида аммиак сизиши натижасида камида 7 киши ҳалок бўлди ва 40 дан ортиқ киши жароҳат олгани ҳақида хабар берган эдик.

    Ёнғин Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф