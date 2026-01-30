Хитойда трансчегаравий тўданинг 11 нафар аъзоси ўлим жазосига ҳукм қилинди
ASTANA. Kazinform − Хитой ҳукумати Мьянманинг шимолида жойлашган Мин кланининг 11 нафар аъзосини ўлим жазосига ҳукм қилди, деб хабар беради Xinhuanet.
Терговчиларнинг маълум қилишича, 2015 йил охиридан бошлаб Мин клани қимор ўйинлари ва телекоммуникация фирибгарлиги орқали фаол бойишни бошлаган. Оилавий патриарх Мин Сюэчан бошчилигида уюшган жиноий тўда ташкил этилган бўлиб, унинг ўғли Мин Гопин, қизи Мин Цзюлан ва набираси Мин Чжэньчжэнь асосий аъзолар бўлган.
Клан фирибгарлик гуруҳлари раҳбарларини йиғиб, қимор ўйинлари ва кибержиноят операцияларини ташкил этиш учун саноат парклари қурган. Энг юқори даврларда бу паркларда Хитой фуқароларини алдаш схемаларида қатнашган 10 000 га яқин одам бўлган. Схемалар сохта инвестицияларни, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ўхшаш телефон қўнғироқларини ва кредит фирибгарлигини ўз ичига олган.
Тергов бу гуруҳнинг чегара орқали фирибгарлик, одам ўлдириш, ноқонуний озодликдан маҳрум қилиш ва гиёҳванд моддалар савдоси билан шуғулланганини аниқлади. Мин кланининг жиноий фаолияти натижасида Хитойнинг 14 нафар фуқароси ҳалок бўлиб, 6 нафари яраланган. Жиноий даромад 10 миллиард юандан (тахминан 1,4 миллиард доллар) ошган.
Чжэцзян провинциясининг Вэньчжоу шаҳри оралиқ халқ суди ўлим жазосини 2025 йил сентябрида чиқарди. Ўша йилнинг ноябрида апелляция шикояти рад этилганидан сўнг, иш Хитойнинг Олий халқ судига тасдиқлаш учун юборилди.
Олий суд ҳукмларни етказилган зарар ҳажмига ва содир этилган жиноятларнинг оғирлигига мувофиқ деб топиб, ҳукмни кучида қолдирди. Ўлим жазосини 2026 йил 29 январда Хитой Халқ Республикасининг Олий Халқ суди маъқуллаши билан Вэньчжоу шаҳри оралиқ халқ суди амалга оширди.
