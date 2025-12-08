Хитойда тахминан 200 миллион йиллик динозавр излари топилди
ASTANА. Кazinform — Палеонтологлар Хитойнинг жануби-ғарбий Сичуань провинциясидаги қояда динозаврлар ва бошқа умуртқали ҳайвонларга тегишли 20 дан ортиқ изларни топдилар, деб хабар беради Xinhua.
Уларнинг айтишича, бу кашфиёт тахминан 200 миллион йиллик динозаврларнинг дастлабки эволюцияси ҳақида янги маълумотлар беради.
Излар ўтган ой Дуцзянъянь шаҳрида табиатни севувчи фуқаро томонидан топилган ва уларнинг ҳақиқийлиги кейинчалик Хитой Геология фанлари университети (Пекин) доценти Син Лида бошчилигидаги тадқиқот гуруҳи томонидан тасдиқланди. Дуцзянъянь шаҳрида динозавр излари биринчи марта топилган.
Син Лиданинг сўзларига кўра, излар турли ўлчамдаги тероподларга — йиртқич динозаврларга — шунингдек, инсон қўл изларига ўхшаш ва илк архозавр судралиб юрувчиларига тегишли бўлган изларга тегишли.
— Ушбу кашфиётнинг айниқса қимматли томони шундаки, излар камида тўртта қатламда сақланган. Бу динозаврлар бу ерда узоқ вақт яшаганидан далолат беради, — деди Син Лида.
Тадқиқотчилар шунингдек, излар яқинида тошга айланган дарахт парчаларини, жумладан, йиқилган ёғочларни ва тик чириган илдизларни топдилар. Улар 200 миллион йилдан кўпроқ вақт олдин маҳаллий экотизим ҳақида янги маълумотлар беради.
Сичуань провинциясидаги Цзигун шаҳар динозавр музейи тадқиқотчиси Цзян Шаннинг айтишича, излар олимларга Хитойда динозаврларнинг дастлабки эволюцион тарихини яхшироқ тушунишга ёрдам бериши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Қорақалпоғистонда динозавр суяклари топилди.