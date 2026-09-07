Хитойда сув тошқини: 43 киши ҳалок бўлди, 519 киши бедарак йўқолди
ASTANА. Кazinform — 26 август куни Непал билан чегарадош Сицзан автоном туманидаги Гьиронг назорат-ўтказиш пункти яқинида содир бўлган сув тошқини оқибатида 43 киши ҳалок бўлди, деб хабар берди Xinhuа.
Якшанба куни маҳаллий фавқулодда вазиятлар штаби маълумотларига кўра, шанба куни соат 18:00 га қадар яна 519 киши бедарак йўқолган.
Хитой ва хорижий журналистлар иштирок этган матбуот анжуманида бедарак йўқолганлар орасида 23 мамлакатдан 261 нафар фуқаро борлиги айтилди.
Матбуот анжумани хорижий оммавий ахборот воситалари вакиллари дам олиш кунлари Гьиронг назорат-ўтказиш пункти яқинидаги сув тошқини содир бўлган ҳудудга ташриф буюрганларидан сўнг бўлиб ўтди.
Непалда баланд тоғли музлик қулаганидан кейин вайронкор кўчки содир бўлганидан сўнг, Хитой кенг кўламли қидирув-қутқарув операциясини бошлади.
Шанба куни соат 18:00 га қадар Хитой қутқарув операциялари учун 2500 дан ортиқ одам ва 500 та техникани сафарбар қилди. Шунингдек, дронлар минг мартадан кўпроқ учирилиб, 5,43 тонна юк ҳаво орқали етказиб берилди.
Бундан ташқари, Гьиронг округи расмийлари Непал билан чегарадош ҳудудда қолиб кетган 1720 нафар аҳолига ёрдам кўрсатди. Гьиронгда ишлайдиган ёки бизнес билан шуғулланадиган кўплаб Непал фуқаролари кўчки Хитой чегарасини кесиб ўтиш учун одатда фойдаланадиган назорат пунктини вайрон қилганидан сўнг, мамлакатни тарк эта олмадилар.
Штаб маълумотларига кўра, Хитой Непалга табиий офатлар олдини олиш бўйича ахборот алмашиш механизми орқали метеорологик ва гидрологик шароитлар, шунингдек, музликлар ва музликли кўлларнинг ҳолати ҳақида ҳар куни маълумот бериб бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, Хитой Непалга инсонпарварлик ёрдамининг учинчи партиясини юборишга тайёргарлик кўрмоқда.