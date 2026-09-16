Хитойда роботлар роботларни ишлаб чиқара бошлади
ASTANA. Kazinform - Хитойнинг робототехника ишлаб чиқарувчиси UBTECH Robotics Лючжоу шаҳрида йилига 10 мингта саноат гуманоид роботларини ишлаб чиқариш қувватига эга автоматлаштирилган корхонани ишга туширди, деб хабар беради Kazinform агентлигининг Пекиндаги мухбири маҳаллий ҳокимият маълумотларига таяниб.
Хитой Халқ Республикасининг Гуанси-Чжуан автоном ҳудудида жойлашган завод «роботлар роботларни ишлаб чиқаради» концепцияси асосида ишлайди ва саноат гуманоид робототехникаси сегментида бундай кўламдаги дунёдаги биринчи корхона ҳисобланади.
Лойиҳанинг технологик ҳамкори сифатида Siemens компаниясининг бўлинмаси иштирок этди. Германия концерни корхонада таъминот занжирларини, компонентларни аниқ йиғиш ва юқори частотали логистикани мувофиқлаштирувчи ишлаб чиқаришни бошқариш рақамли платформасини ишлаб чиқишга ёрдам берди.
Конвейернинг ҳисобланган ишлаш суръати ҳар 10 дақиқада битта робот ишлаб чиқариш имконини беради. Заводда Walker S сериясидаги саноат моделлари, шунингдек, Cruzr сервис роботларини ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.
Маҳсулотлар Лючжоудаги маҳаллий саноат ва оғир машинасозликни модернизация қилиш, шунингдек, Хитой ички бозорига ва АСЕАН мамлакатларига экспорт қилиш учун мўлжалланган.