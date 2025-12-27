Хитойда робот-итлар сотувга чиқарилди
ASTANA. Kazinform - Хитойнинг технология компаниялари оммавий бозорга мўлжалланган арзон робот-ит моделларини ишга туширдилар, деб хабар беради Kazinform мухбири Yicai Globalга таяниб.
23 декабрда Vita Dynamics стартапи ўзининг биринчи тўрт оёқли роботи Big Head Boboни тақдим этди, унинг нархи 9 988 юань (1421 доллар) бўлди. Дастлабки савдо кунида буюртмалар 10 миллион юандан (1,4 миллион доллар) ошди. Шу куни Шэньчжэнь шаҳрида жойлашган Dobot компанияси қиймати 7 499 юань (1066 доллар) бўлган Rover X1 моделининг олдиндан сотувини бошлади.
Big Head Bobo эгасига сайрлар давомида ҳамроҳлик қилиши, одамлар билан овозли мулоқот олиб бориши, суратга олиши ва енгил юкларни ташиши мумкин. Rover X1 эса ҳам хусусий фойдаланувчиларга, ҳам корпоратив мижозларга мўлжалланган.
Vita Dynamics компанияси асосчиларидан бири Чжао Чжэлуннинг сўзларига кўра, Big Head Boboнинг оммавий ишлаб чиқарилиши келаси ойда бошланади, кенг кўламли етказиб беришлар эса март ойидан кутилмоқда. Компания лойиҳанинг ўзини қоплаш нуқтасини тахминан 50 мингта қурилма сотилиши билан боғламоқда.
Робототехника соҳасидаги маҳсулот менежерларидан бири Yicai нашрига берган изоҳида, тўрт оёқли роботларни оммавий истеъмолчилар бозорига чиқариш бўйича аввалги уринишлар барқарор муваффақиятга эриша олмаганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, лойиҳалар амалий қўлланилиш сценарийларининг етишмаслиги ёки таъминот занжири билан боғлиқ муаммоларга дуч келган, бу эса барқарор ва кенгайтириладиган оммавий ишлаб чиқаришни таъминлашни қийинлаштиряпти.
Аввалроқ Хитойда робот "университети" очилиши ҳақида хабар берган эдик, у ерда гуманоидлар меҳнат бозори учун ўқитилмоқда.