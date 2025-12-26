Хитойда одамсимон роботлар учун "университет" очилди
АSTANА.Кazinform - Пекинда одамсимон роботлар учун энг йирик ўқув маркази очилди, у ерда машиналар меҳнат бозорига киришдан олдин амалий машғулотлардан ўтади, деб хабар беради People's Daily.
Пекин одамсимон робот маълумотлар маркази саноат ва маиший соҳаларда антропоморфик машиналарни тижоратлаштиришни тезлаштириш учун мўлжалланган. Ўқув маркази сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун тузилган маълумотларнинг етишмаслиги муаммосини ҳал қилади.
Икки қаватли марказ ҳақиқий ишлаб чиқариш ва яшаш шароитларини такрорлайди. Асосий ўқув модели — 1,66 метр баландликдаги гуманоид Куафу роботи.
Ўқув дастури тўртта асосий йўналишга бўлинган. Буларга саноат ишлаб чиқариши, ақлли уй тизимлари, қарияларни парвариш қилиш ва 5G асосидаги хизматлар киради, улар биргаликда 16 та ихтисослашган соҳани қамраб олади.
Ўқув машғулотлари кичик гуруҳларда олиб борилади, ҳар бир роботга иккита ўқитувчи бириктирилган. 110 нафар мутахассисдан иборат жамоа машиналарга асосий кўникмаларни ўргатади. Битта сценарийни ўзлаштириш учун 7-8 кун керак бўлади. Масалан, печга това қўйишни машқ қилиш учун робот 1250 та такрорлашни бажаради, уларнинг ҳар бири мувофиқлаштириш алгоритмларини яхшилаш учун ёзиб олинади.
— Функционал интеллектни ривожлантириш учун роботларни турли сценарийларда интенсив ўқитиш керак. Бу болаларнинг такрорий машқлар орқали юришни ўрганишига ўхшайди, — деб таъкидлади марказ раҳбари Чжу Кай.
Ўқиш давомида тўпланган маълумотлар тизимли равишда ёзиб олинади ва технологик ҳамкорлар билан биргаликда кенг кўламли моделларни янада ўқитиш учун ишлатилади. Бу жараён роботларнинг жисмоний тажрибасини турли ишлаб чиқариш платформаларида оммавий миқёслаш учун мос алгоритмларга айлантириш имконини беради.
Ишлаб чиқарилган машиналар реал секторга интеграциялашган. Роботлар China FAW Group заводларида, Shenzhen Capital Group курьерлик хизматларида ишлайди, China Southern Power Gridни текширади ва Zhongguancun инновацион платформаси иштирокчилари билан маслаҳатлашади.
