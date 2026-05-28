Хитойда робот чой теришни ўрганди
ASTANA. Kazinform - Ханчжоуда бўлиб ўтган 8-чи Хитой халқаро чой кўргазмасида робот машҳур Лунцзин чойининг баргларини териш қобилиятини намойиш этди, деб хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
Кўргазма давомида гуманоид робот яқин атрофдаги чой боғига ташриф буюрди ва у ерда чой баргларини юқори аниқликда теришни ўрганди. Намойишда замонавий технологияларни чой ишлаб чиқариш каби анъанавий саноат тармоқларига қандай қўллаш мумкинлиги намойиш этилди.
Лунцзин чойи Хитойда энг машҳур яшил чойлардан бири ҳисобланади.
Хитой робототехникани фаол ривожлантириб, ақлли роботларни транспорт тизимлари, саноат, хизмат кўрсатиш ва шаҳар инфратузилмасига интеграциялаштирмоқда. Мамлакат робототехникани иқтисодий ва технологик ривожланишнинг асосий соҳаси сифатида кўриб, автоматлаштиришга ва сунъий интеллект технологияларига катта эътибор қаратмоқда.