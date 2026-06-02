Хитойда почта жўнатмаларини саралашда роботлар иштирок этмоқда
ASTANA. Kazinform – Хитойнинг жанубидаги Гуанчжоу шаҳридаги почта хизматининг ишлаб чиқариш жараёнларига гуманоид роботлар жорий этилди, деб хабар беради Kazinformнинг Пекиндаги мухбири.
Автоматлаштирилган тизимлар юкларни аниқлаш ва саралаш вазифаларини бажаради. Роботлар интеллектуал таниб олиш ва мустақил қарор қабул қилиш функциялари билан жиҳозланган.
Инновацион ускуна Гуанчжоу почта марказининг «Цзянгао» логистика мажмуасида ишга туширилди. Бир гуманоид роботнинг унумдорлиги соатига 1200 тагача почта жўнатмаларини қайта ишлаш имконини беради.
Роботлаштирилган тизимларни жорий этиш юк оқими ҳажми ортиб бораётган шароитда логистика самарадорлигини оширишга қаратилган. Оддий режимда почта маркази бир суткада ўртача 6,5 миллион жўнатмани қайта ишлайди, юклама энг юқори бўлган даврларда эса бу кўрсаткич 10 миллиондан ошади.