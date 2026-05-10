Хитойда олтин истеъмоли 2026 йилнинг биринчи чорагида 4,41% га ошди
ASTANА. Кazinform – Хитойда олтин истеъмоли 2026 йилнинг биринчи чорагида 4,41% га ошди. Ўсиш асосан олтин қуймалари ва тангаларга талабнинг ортиши билан боғлиқ, деб хабар берди Xinhua ахборот агентлиги.
Хитой олтин ассоциацияси маълумотларига кўра, мамлакатнинг олтин истеъмоли январь-март ойларида 303,29 тоннага етди. Шу билан бирга, олтин қуймалари ва тангаларга талаб 46,4% га ўсиб, 202,06 тоннани ташкил этди, заргарлик буюмларига талаб эса 37,1% га камайиб, 84,62 тоннани ташкил этди.
Саноат ва бошқа соҳаларда олтин истеъмоли 7,43% га камайиб, 16,61 тоннани ташкил этди.
Бундан ташқари, биринчи чоракда Хитойда олтин фонд биржасида (ETF) 50,44 тонна тушумни қайд этди, бу ўтган йилга нисбатан 114,88% га кўпдир. Март ойи охирига келиб, ETF ҳажми 298,29 тоннани ташкил этди.
