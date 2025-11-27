Хитойда қурилиш ишчиларини поезд уриб кетди, 11 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform – Хитойнинг Куньмин шаҳридаги темир йўл вокзалида поезд қурувчиларни уриб юборди, натижада 11 киши ҳалок бўлди, дея хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.
Агентлик маълумотларига кўра, 27 ноябрга ўтар кечаси сейсмик асбобларни синовдан ўтказиш учун мўлжалланган 55537 рақамли экспериментал поезд Юньнань провинцияси Куньмин шаҳридаги Луоянчжэнь станцияси ҳудудидан нормал тезликда ўтаётган ва темир йўл бўйлаб қурилиш-монтаж ишларини олиб бораётган ишчиларни уриб юборган. Натижада 11 киши ҳалок бўлди, 2 киши жароҳат олди.
“Воқеа содир бўлганидан сўнг темир йўл маъмурияти фавқулодда вазиятларни бартараф этиш режасини ишга туширди ва маҳаллий ҳокимият органлари билан биргаликда қутқарув ишларини ташкил этди ва жабрланганларга ёрдам кўрсатди. Ҳозирда вокзалда поездлар ҳаракати тикланган. Жабрланганларга тиббий ёрдам кўрсатиш, авария оқибатларини бартараф этиш ишлари тизимли олиб борилмоқда. Ҳодисанинг аниқ сабаблари аниқланмоқда”, - деб ёзади Синьхуа.
Аввалроқ Гонконгнинг Тай По туманидаги «Ван Фук Корт» турар-жой мажмуасида содир бўлган ёнғин оқибатида ҳалок бўлганлар сони 44 кишига етгани ҳақида хабар берган эдик.