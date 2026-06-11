Хитойда Қозоғистоннинг Silk Way Star лойиҳасининг мадҳияси ижро этилди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик хонанда Руҳия Байдукенова ва Silk Way Star халқаро мусиқий лойиҳаси иштирокчиси, хитойлик хонанда Чжан Хэ Сунань Чунциндаги V медиаинновациялар форумида Silk Way Star мадҳиясини намойиш этди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Форум иштирокчилари томонидан илиқ кутиб олинган қўшиқни қозоғистонлик бастакор Хамит Шангалиев ёзган.
Silk Way Star мадҳиясининг ижроси форум маданий дастуридаги ёрқин лаҳзалардан бирига айланди ва Қозоғистоннинг Буюк Ипак йўли маконида халқаро гуманитар ва медиа ҳамкорлигини ривожлантиришда муҳим ролини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Silk Way Star лойиҳаси Қозоғистон Республикаси Президентининг Телерадиокомплекси ва Хитой медиа China Media Group (CMG) корпорацияси ўртасидаги келишув доирасида амалга оширилди.
Silk Way Star танловининг Гранд-финали биринчи марта 2025 йилда Астанада бўлиб ўтди ва олти тилда жонли эфирда намойиш этилди.
Танловнинг барча 10 та нашри Jibek Joly ва Silk Way телеканалларида намойиш этилди.