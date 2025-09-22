Хитойда камёб касалликларни даволаш учун имтиёзлар жорий қилинди
ASTANА. Кazinform — Хитой камёб касалликларга чалинган беморларни қўллаб-қувватлашни бошлади, дея хабар беради Синьхуа.
Хитой камёб касалликлар рўйхатини 207 тага кенгайтирди ва уларни даволаш учун 100 га яқин дори воситаларини тиббий суғуртага киритди. Бу ҳақда 2025 йилги Хитойнинг камёб касалликлар конференциясида маълум қилинди.
Беморлар сонининг камлиги ва тадқиқот харажатларининг юқорилиги туфайли соғлиқни сақлаш соҳасида кам учрайдиган касалликларга унчалик аҳамият берилмайди. Бироқ, бир нечта давлат ташкилотларининг биргаликдаги саъй-ҳаракатлари туфайли Хитой бундай касалликларнинг олдини олиш ва даволаш тизимини жадал ривожлантирмоқда, дори-дармонларни беморларга жисмоний ва молиявий жиҳатдан қулай қилади.
2024 йилда тиббий суғурта жамғармалари камёб касалликлар учун дори-дармонларни тўлаш учун 8,6 миллиард юань (тахминан 1,2 миллиард АҚШ доллари) ажратди, бу дори воситалари учун умумий суғурта тўловларининг қарийб 7,7 фоизини ташкил этди.
Дори-дармонларни суғурта қопламасини таъминлашдан ташқари, Хитой ҳозирда 419 та тиббиёт муассасасини ўз ичига олган камёб касалликларни ташхислаш ва даволаш бўйича миллий тармоқни ривожлантирмоқда.
Бундан ташқари, мамлакатда 1,15 миллиард одамни қамраб олган камёб касалликлар ҳақида ҳисобот тизими мавжуд. Айни пайтда ушбу тизимда 1,64 миллион касаллик ҳолати қайд этилган.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда ўртача умр кўриш 79 ёшга етди.