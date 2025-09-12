Хитойда ўртача умр кўриш 79 ёшга етди
ASTANA. Kazinform — 2024 йил якуни бўйича Хитойда ўртача умр кўриш 79 ёшга етди, дея хабар беради Синьхуа.
Бу ҳақда пайшанба куни Хитой Халқ Республикаси соғлиқни сақлаш давлат қўмитаси раиси Лэй Хайчао Хитойнинг 14-чи беш йиллик (2021-2025 йиллар) доирасида соғлиқни сақлаш соҳасидаги ютуқларига бағишланган матбуот анжуманида маълум қилди.
Лэй Хайчаонинг сўзларига кўра, бу кўрсаткич 2020 йилга нисбатан 1,1 йилга ошган, бу эса ривожланаётган давлат учун катта ютуқ сифатида баҳоланади.
Бундан ташқари, у Хитойнинг 8 та минтақавий даражадаги маъмурий бирлигида ўртача умр кўриш 80 ёшдан ошганини таъкидлади.
Лэй Хайчао сўнгги беш йил ичида мамлакатда чақалоқлар ва оналар ўлими кўрсаткичлари камайганини, аҳолининг умумий саломатлиги яхшиланганини таъкидлади.
Аввал хабар қилинганидек, Хитойда 1 сентябрдан бошлаб шахсий пенсия ҳисобварақларидан маблағларни муддатидан олдин ечиб олиш учун асослар рўйхатини кенгайтирувчи янги қоидалар кучга киради.