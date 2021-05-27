12:29, 27 Мумкин 2021 | GMT +6
Хитойда кўмир конида олти киши тупроқ остида қолиб кетди
NUR-SULTAN. Kazinform – Чоршанба куни кечқурун Хитойнинг шарқий Шандун провинциясидаги кўмир конларидан бирида ер ўпирилиб, олти киши тўпроқ кўчкиси остида қолиб кетди, деб хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига асосланиб.
Воқеа чоршанба куни соат 23:00 атрофида Цзинин шаҳриниг Вэйшан округидаги конда содир бўлган, деб таъкидлади провинция қўмитаси. Агентликнинг хабар беришича, ўпирилиб тушган тўпроқ остида қолиб кетган кончиларнинг аҳволига ҳали аниқлик киритилмаган.
Қидирув-қутқарув ишлари олиб борилмоқда.