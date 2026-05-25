KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Хитойда ит ва мушуклар учун СИ-таржимон ишлаб чиқилди

    ASTANA. Kazinform - Яқин кунларда Хитойнинг стартапи уй ҳайвонлари учун мўлжалланган “Meng Xiaoyi” номли сунъий интеллект таржимонини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.

    домашние животные
    Фото: Freepik


    Dexerto нашри маълумотларига кўра, таржима аниқлиги 95 фоизгача етади.

    “Янги қурилма ит ва мушукларнинг товушлари ва хулқ-атворини ўқиб оладиган махсус бўйинбоғи (ошейник) кўринишида бўлади. Кейин олинган маълумотлар инсон нутқига айлантирилади”, — дейилади хабарда.

    Бўйинбоғларнинг сотуви май ойи охиригача бошланади.

    Стартап кўплаб аризалар келиб тушганини таъкидлашига қарамай, ижтимоий тармоқларда компанияни олдиндан шарлатанликда айблаб, “инқилобий” СИ-таржимонга ишонмаслик билдириляпти.

    “Энг машҳур иборалар “овқат ейгим келяпти” ва “сайр қилгим келяпти” бўлади”, — деб уй ҳайвонлари эгалари киноя билан изоҳ бермоқда.

    Ахборот технологиялари Жаҳон Жаҳон янгиликлари Рақамлаштириш Сунъий интеллект Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф