Хитойда ит ва мушуклар учун СИ-таржимон ишлаб чиқилди
ASTANA. Kazinform - Яқин кунларда Хитойнинг стартапи уй ҳайвонлари учун мўлжалланган “Meng Xiaoyi” номли сунъий интеллект таржимонини тақдим этди, деб хабар беради Kazinform.
Dexerto нашри маълумотларига кўра, таржима аниқлиги 95 фоизгача етади.
“Янги қурилма ит ва мушукларнинг товушлари ва хулқ-атворини ўқиб оладиган махсус бўйинбоғи (ошейник) кўринишида бўлади. Кейин олинган маълумотлар инсон нутқига айлантирилади”, — дейилади хабарда.
Бўйинбоғларнинг сотуви май ойи охиригача бошланади.
Chinese startup Meng Xiaoyi claims it has created a pet translator that turns animal sounds and behavior into human speech— Dexerto (@Dexerto) May 23, 2026
The $118 AI collar allegedly has 95% accuracy and already has 10,000 preorders pic.twitter.com/n5JHDC48t2
Стартап кўплаб аризалар келиб тушганини таъкидлашига қарамай, ижтимоий тармоқларда компанияни олдиндан шарлатанликда айблаб, “инқилобий” СИ-таржимонга ишонмаслик билдириляпти.
“Энг машҳур иборалар “овқат ейгим келяпти” ва “сайр қилгим келяпти” бўлади”, — деб уй ҳайвонлари эгалари киноя билан изоҳ бермоқда.