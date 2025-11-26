Хитойда илк бор трансдермал инсулин етказиб бериш усулини топди
ASTANА. Кazinform – Хитойлик олимлар анъанавий инъекцияларга ўхшаш қон шакарини тушириш таъсирини таъминлайдиган инвазив бўлмаган трансдермал инсулин етказиб беришнинг янги технологиясини ишлаб чиқдилар, деб хабар беради Xinhuа.
Nature журналида чоп этилган тадқиқот Чжэцзян университети бошчилигидаги гуруҳ томонидан олиб борилди. Ушбу иш юз миллионлаб диабетга чалинган беморлар учун стандарт даволаш усули бўлган кундалик тери ости инъекцияларига потенциал муқобил таклиф қилади.
Олимлар илгари саратонга қарши дориларни ташувчи сифатида ўрганилган ОР полимерини аниқлаганликларини ва унинг тери тўсиғига кириш қобилиятини аниқлаганликларини хабар қилишди. Бу макромолекулалар терига кира олмайди деган умумий қабул қилинган фикрга зид келади.
Жамоа инсулинни терининг чуқур қатламларига ташийдиган ва уни лимфа томирлари орқали тизимли қон оқимига етказадиган OP-I деб номланган бирикма яратди. Ҳайвонлар устида ўтказилган синовлар шуни кўрсатдики, препарат жигар, мушак ва ёғ тўқималарига самарали таъсир қилади. Шу билан бирга, тери тузилиши шикастланмаган ва токсикологик тестлар ташувчининг юқори хавфсизлигини тасдиқлади.
Технология саноатга ўтказилди ва жамоанинг фикрига кўра, клиник қўлланишга яқин.
Олимларнинг фикрига кўра, бу диабет ва ревматоид артрит каби сурункали касалликларга чалинган беморлар учун узоқ муддатли инъекция курсларига боғлиқликни камайтириши мумкин.
