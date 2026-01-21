Хитойда эгизак ака-ука ва эгизак опа-сингилларнинг ғаройиб тўйи бўлди
ASTANA. Kazinform - Хитойда эгизак ака-укалар эгизак опа-сингилларга уйланди. Тўйда уларнинг эгизак амакилари ҳам иштирок этди, деб ёзади zakon.kz.
Тўйда олинган, бир вақтнинг ўзида тўрт жуфт эгизак акс этган сурат вирусли бўлди: уни 10 миллиондан ортиқ марта кўрдилар. South China Morning Post хабар беришича, янги турмуш қурганлар ўз жуфтларининг ҳам эгизак амакилари борлигини фақат тўй куни билганлар.
Сун ака-укаларни Шань опа-сингиллар билан 2022 йилда совчи таништирган. Қизлар муносабатлар учун ҳали жуда ёшмиз, деб ўйлаганлар, бироқ охир-оқибат ака-укаларнинг қатъий ва тинмай қилган қатъиятли ҳаракатларига қарши тура олмадилар.
Маросим бошловчиси буни мўъжиза деб атади, маҳаллий аҳолидан бири эса журналистларга 60 йилдан ортиқ яшаб, бундай ҳолатни ҳеч қачон кўрмаганини тан олди.
Энди янги турмуш қурганлар тўрт жуфт эгизакдан иборат оила сифатида Гиннесс рекордлар китобига киришни истаяптилар.