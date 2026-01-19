Хитойда бола парвариши хизмати арзон ва сифатли бўла бошлади
АSTANА. Kazinform — Хитойда бола парвариши хизматини яхшилаш учун бир қатор чоралар қабул қилинди, деб хабар беради Синьхуа.
Бу чоралар бюджетдан ажратиладиган маблағни оширишдан бошлаб, хизмат кўрсатиш стандартларини такомиллаштиришгача бўлган тадбирларни ўз ичига олади. Шу тариқа мамлакатда бола парвариши хизматларининг фақат "арзон бўлишидан" "юқори сифатли бўлишига" устуворлик берилмоқда.
Ҳозирги вақтда Хитойда бола парвариши билан шуғулланадиган 126 минг муассаса мавжуд бўлиб, уларда жами 6,66 миллион ўрин ажратилган. Мамлакат бўйлаб тўлиқ кунлик бола парвариши хизматларининг ўртача нархи 29 фоизга пасайди, бу оилаларнинг молиявий юкини сезиларли даражада енгиллатди.
Бола парвариши хизмати арзон бўлиб бораётгани сари, бутун Хитой бўйлаб уларнинг сифатини оширишга қаратилган янги чоралар қабул қилинмоқда. Масалан, Хитойнинг шарқидаги йирик шаҳар Шанхайда оилаларга вақтинчалик ва соатлик бола парвариши хизматларини олишни енгиллаштириш учун кичик туманлар даражасида болалар боғчалари билан тўлиқ қамраб олиш таъминланиши кўзда тутилмоқда.
Хитойнинг жануби-ғарбидаги Сичуань провинциясининг маъмурий маркази Чэнду шаҳрида стандартлаштирилган ва тартибга солинадиган иш тизимини илгари суриш ишлари олиб борилмоқда, шунингдек, "интеллектуал бола парвариши" деб номланган ўз бренди шакллантирилмоқда.
Ҳозирги вақтда тўққизта провинцияда бола парвариши хизматини субсидиялаш тизимлари жорий этилган, 1 315 туманда муассасалар қуришга мўлжалланган субсидиялар ва жорий хизматни молиялаштириш каби қўллаб-қувватлаш чоралари амалга оширилмоқда.
2025 йил декабрь ойида Хитой Халқ Республикасининг бола парвариши хизматлари тўғрисидаги қонун лойиҳаси 14-чақирилган Бутунхитой халқ вакиллари йиғини Доимий қўмитасининг 19-сессиясида биринчи ўқишга тақдим этилди.
Ушбу қонун лойиҳаси муассасаларни лицензиялаш, персонални бошқариш, жараёнларни назорат қилиш ва фавқулодда вазиятларга жавоб бериш каби соҳаларда қатъий комплекс стандартларни белгилайди. Бу болалар хавфсизлигини ҳар томонлама таъминлаб, хитойлик ота-оналарни ташвишга соладиган масалаларни самарали тарзда ҳал қилишга қаратилган.
Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси томонидан эълон қилинган ҳужжатга кўра, 2026–2030 йиллар давомида мамлакатда субсидияланадиган бола парвариши хизматларини кўрсатиш бўйича пилот лойиҳалар ва тажрибалар кенгайтирилади, жамоат бола парвариши хизматларига, интеграцияланган яслиларга ва бола парвариши хизматларига қўллаб-қувватлаш кўрсатилади, шунингдек, тегишли тизимларни такомиллаштириш бўйича қадамлар ташланади.
ХХР Давлат соғлиқни сақлаш ишлари қўмитасининг маълумотига кўра, бола парвариши хизматларини янада яхшилаш учун Хитой ушбу соҳада кўпроқ малакали мутахассисларни жалб қилишни режалаштирмоқда ва идоралараро мувофиқлаштиришни ўз ичига олган ҳар томонлама назорат механизмларини шакллантиради.
