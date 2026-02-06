Хитой Янги йили арафасида Қозоғистондан қўшни давлатга 1767 тонна зиғир етказиб берилди
ASTANA. Kazinform — Яқинда Хитойнинг шимоли-ғарбий қисмидаги Нинся-Хуэй автоном округининг маъмурий маркази – Иньчуан шаҳрига Хитой-Марказий Осиё чегараси орқали юк ташиш доирасида Қозоғистондан 1767 тонна зиғир уруғи етказиб берилди. Бу ҳақда Синьхуа ахборот агентлиги хабар берди.
Қишлоқ хўжалиги хомашёсининг ўз вақтида етказиб берилиши юқори сифатли ўсимлик ёғини ишлаб чиқариш учун қайта ишланади. Маҳсулот шу йилнинг 17 февралига тўғри келадиган анъанавий Хитой Янги йили (Чуньцзе - Баҳор байрами) арафасида истеъмолчилар орасида ортиб бораётган талабни қондириш учун байрамолди бозорига чиқарилади.
Chinanews.com.cn интернет порталининг хабар беришича, зиғир уруғининг бу катта партияси Хитой-Қозоғистон чегарасини “Қорғас” назорат пункти орқали кесиб ўтди ва Иньчуань темир йўл логистика марказининг жанубий юк ташиш паркига бонд режимида етказиб берилди. Кейин юклар дарҳол автомобилда шаҳарнинг кенг қамровли бонд зонасига олиб борилади ва у ерда чуқур қайта ишланади. Зиғир уруғидан ишлаб чиқарилган истеъмол қилинадиган ўсимлик ёғи Иньчуань шаҳрида ва қўшни ҳудудлар бозорларида сотилади.
Нинся-Хуэй автоном тумани Хитойда зиғир уруғини қайта ишлаш ва истеъмол қилишнинг асосий минтақаларидан биридир. Хитой–Марказий Осиё йўналишидаги темир йўл юк ташиш йўналишларининг ишга туширилиши ушбу қишлоқ хўжалиги маҳсулотини трансчегаравий етказиб беришни арзонлаштириб ва жадаллаштирибгина қолмай, маҳаллий агросаноат мажмуаси корхоналарини барқарор хомашё билан таъминлаш имконини берди, деб таъкидладилар соҳа вакиллари.