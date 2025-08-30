Хитой ва Қозоғистон ҳамиша бир-бирига ишониши ва таяниши мумкин – Си Цзиньпин
ASTANА. Kazinform — ХХР Раиси Си Цзиньпин Қасим-Жомарт Тоқаевга Шанхай ҳамкорлик ташкилоти саммити ва Иккинчи жаҳон урушидаги Ғалабанинг 80 йиллигига бағишланган тантанали тадбирларда иштирок этиш нияти учун миннатдорчилик билдирди.
Унинг сўзларига кўра, Пекин Қозоғистон-Хитой абадий ва ҳар томонлама шерикликни чуқурлаштиришга катта аҳамият беради.
- Икки ойдан кейин яна учрашамиз. Бу Хитой-Қозоғистон муносабатларининг даражаси ва ўзига хос хусусияти юқори эканлигини кўрсатади. Сизнинг раислигингизда “Хитой – Марказий Осиё” иккинчи саммити муваффақиятли ўтди. Биз Хитой ва минтақа давлатлари ўртасидаги ҳамкорлик руҳига мос келадиган ва “Хитой – Марказий Осиё” мулоқотининг янги босқичига йўл очадиган муҳим ҳужжатларни қабул қилдик. Хитой-Қозоғистон муносабатларига янги суръат бахш этадиган янги стратегик келишувларга ҳам эришдик. Халқаро вазият қандай ўзгармасин, Хитой ва Қозоғистон ҳар доим бир-бирига ишонадиган ва таянадиган стратегик ҳамкорлардир. Икки давлат ҳамиша яхши қўшничилик ва дўстона муносабатлар тарафдоридир. Биз очиқлик ва ўзаро манфаатли ҳамкорлик тамойилига содиқ қоламиз ва умумий келажакка эга қўшни давлатлар ҳамжамиятини барпо этиш йўналишига содиқмиз. Биз асосий манфаатларимиз ва асосий муаммоларимиз билан боғлиқ масалаларда бир-биримизни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёрмиз. Шу билан бирга, биз Хитой-Қозоғистон муносабатларини янги босқичга кўтариш учун кўп қиррали ҳамкорлигимизни кенгайтириш ниятидамиз, – деди Си Цзиньпин.
Учрашувда савдо-иқтисодий, сармоявий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш йўллари кўриб чиқилди.
Товар айирбошлаш ҳажмини ошириш, транспорт-логистика, энергетика, рақамлаштириш, сунъий интеллект, қишлоқ хўжалиги каби соҳаларда йирик инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш муҳимлигига эътибор қаратилди.
Давлат раҳбарлари минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар юзасидан фикр алмашдилар.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин билан музокаралар ўтказди.