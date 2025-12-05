OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:50, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Хитой ва Аргентина ўртасидаги биринчи тўғридан-тўғри рейс расман очилди

    ASTANA. Kazinform - Хитой ва Аргентина ўртасидаги биринчи тўғридан-тўғри ҳаво йўналиши расман очилди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.

    Мальоркадағы Ryanair ұшағындағы өрттен 18 адам зардап шекті
    Фото: freepik

    China Eastern Airlines авиакомпаниясининг MU745 рейси пайшанба куни тушдан кейин Буэнос-Айресдаги Эсейза халқаро аэропортига қўнди ва бу янги хизматнинг бошланишини белгилаб берди.

    Самолёт Шанхай Пудон аэропортидан Пекин вақти билан соат 02:19 да учиб кетди, Оклендда (Янги Зеландия) икки соатлик техник тўхташни амалга оширди ва тахминан 25 соат 30 дақиқадан сўнг Аргентина пойтахтига етиб келди.

    20 минг километрдан ортиқ ушбу йўналиш дунёдаги энг узун тўғридан-тўғри йўналишга айланди.

    China Eastern Airlines ҳафтада иккита рейсни амалга оширади: душанба ва пайшанба кунлари Шанхайдан учиб кетиш, сешанба ва жума кунлари Буэнос-Айресдан қайтиш рейслари.

    Теглар:
    Самолёт Жаҳон янгиликлари Аргентина Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!