Хитой ва Аргентина ўртасидаги биринчи тўғридан-тўғри рейс расман очилди
ASTANA. Kazinform - Хитой ва Аргентина ўртасидаги биринчи тўғридан-тўғри ҳаво йўналиши расман очилди, дея хабар беради Kazinform Синьхуа агентлигига таяниб.
China Eastern Airlines авиакомпаниясининг MU745 рейси пайшанба куни тушдан кейин Буэнос-Айресдаги Эсейза халқаро аэропортига қўнди ва бу янги хизматнинг бошланишини белгилаб берди.
Самолёт Шанхай Пудон аэропортидан Пекин вақти билан соат 02:19 да учиб кетди, Оклендда (Янги Зеландия) икки соатлик техник тўхташни амалга оширди ва тахминан 25 соат 30 дақиқадан сўнг Аргентина пойтахтига етиб келди.
20 минг километрдан ортиқ ушбу йўналиш дунёдаги энг узун тўғридан-тўғри йўналишга айланди.
China Eastern Airlines ҳафтада иккита рейсни амалга оширади: душанба ва пайшанба кунлари Шанхайдан учиб кетиш, сешанба ва жума кунлари Буэнос-Айресдан қайтиш рейслари.