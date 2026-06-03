Хитой Tax Free тизимига эга биринчи онлайн-дўконни ишга туширди
ASTANA. Kazinform — Пекинда хорижий сайёҳларга солиқ қайтармаларини таклиф қилувчи мамлакатнинг биринчи рақамли дўкони очилди, деб хабар беради China Daily.
Лойиҳа Хитойнинг энг йирик электрон тижорат платформаларидан бири – JD.com асосида амалга оширилди. Ушбу ташаббус хорижий меҳмонлар учун солиқни қайтариш тартибини соддалаштириш ва ички истеъмолни рағбатлантиришга қаратилган.
Маркетплейсга интеграция қилинган сервис жараённи имкон қадар автоматлаштирган. Харидорга фақат “departure tax refund” белгиси мавжуд бўлган товарни танлаш, паспорт маълумотлари ҳамда Хитойга кирган санасини кўрсатиш кифоя. Шундан сўнг тизим солиқни қайтариш учун электрон аризани автоматик равишда расмийлаштиради.
Онлайн-дўкон ассортименти олтита асосий тоифадаги 300 га яқин маҳсулот кичик тоифаларини ўз ичига олади. Улар орасида мобиль алоқа қурилмалари, рақамли ва маиший техника, компьютерлар, шунингдек, офис буюмлари бор.
JD компанияси дастур доирасида маҳсулотлар турини кенгайтиришни режалаштирмоқда. Шу билан бирга, маҳаллий ишлаб чиқаришнинг сифатли маҳсулотлари, юқори технологияли товарлар, анъанавий брендлар ва Хитойнинг маданий меросига асосланган сувенирларга устуворлик берилади.