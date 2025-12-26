Хитой шахсий чатларда ҳам "одобсиз" ёзишмаларни тақиқлайди
ASTANA. Kazinform – Хитойда 2026 йил 1 январдан бошлаб "Хитой Халқ Республикасининг жамоат тартибини бузганлик учун жазо тўғрисидаги қонуни"нинг янги таҳрири кучга киради. Маҳаллий ОАВ хабар беришича, ҳужжатда одобсиз маълумотларни тарқатганлик учун жазоларни сезиларли даражада ошириш кўзда тутилган.
Янгиланган нормалар рақамли муҳитдаги "ҳуқуқий бўшлиқ"ни йўқ қилади. Энди алоқанинг ҳар қандай канали, жумладан мессенжерлар, ижтимоий тармоқлар ва шахсий хабарлар орқали эротик мазмундаги материалларни юборган шахсларга маъмурий жавобгарлик қўлланилади.
Қонуннинг янгиланган 80-моддасига кўра, ахборот тармоқлари ва телефон алоқаси орқали ахлоқсиз материалларни (китоблар, фотосуратлар, видео ва аудио) ишлаб чиқариш, ташиш, сотиш, ижарага бериш ёки тарқатиш учун қуйидаги жазолар назарда тутилган:
* 5 минг юангача (тахминан 700 доллар) жарима ва 10 кундан 15 кунгача маъмурий ҳибсга олиш.
* Кичик ҳуқуқбузарликлар учун - 5 кунгача ҳибсга олиш ёки 1000 дан 3000 юангача (140-420 доллар) жарима.
* Агар контент вояга етмаганларга таъсир қилса, жазо энг оғир бўлади.
Янги амалиётда жамоатчиликни модерация қилишга алоҳида эътибор қаратилган. ХХР суд органларининг тушунтиришларига кўра, маъмурларнинг ҳаракатсизлиги жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин. Порнографик материаллар тарқатиладиган 30 ёки ундан ортиқ кишидан иборат гуруҳларни тузиш ва бошқариш жиноий жавобгарликка тортилади.
Тузатмалар қабул қилинишидан олдин, Хитойда бундай контентни якка тартибда тарқатиш кўпинча ахлоқий ҳаракат деб ҳисобланарди.