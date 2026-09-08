Хитой саккизта давлатга қарашли молиявий компанияларга 360 миллиард юань сармоя киритади
ASTANА. Кazinform — Хитой иқтисодий ўсишнинг пасайиши шароитида молиявий тизим салоҳиятини мустаҳкамлаш ва кредит бериш қобилиятини сақлаб қолиш мақсадида саккизта давлатга қарашли молиявий компанияларга 360 миллиард юань сармоя киритишни режалаштирмоқда.
Xinhuа ахборот агентлигининг хабар беришича, қўллаб-қувватланадиган саккизта молиявий компания орасида иккита давлатга қарашли тижорат банки, иккита сиёсат молиялаштириш институти ва тўртта давлатга қарашли тижорат суғурта компаниялари бор.
Умумий сумманинг 300 миллиард юани Хитой Молия вазирлиги томонидан чиқарилган махсус давлат облигациялари, 60 миллиард юани эса Хитой миллий тамаки корпорацияси ва унинг шўъба корхоналари томонидан молиялаштирилади.
Улардан Хитой Саноат ва тижорат банки ва Хитой Қишлоқ хўжалиги банки Молия вазирлигига, Хитой миллий тамаки корпорацияси ва унинг шўъба корхоналарига мос равишда 100 миллиард ва 160 миллиард юандан ошмайдиган маблағларни жалб қилиб, А синфидаги мақсадли акцияларни чиқаришни режалаштирмоқда. Молия вазирлиги Хитой Экспорт-импорт банки ва Хитой Экспорт-кредит суғурта корпорациясига мос равишда 30 миллиард юань ва 10 миллиард юань миқдорида тўғридан-тўғри капитал тақдим этади.
Хитой Халқ суғурта корпорацияси (PICC) Молия вазирлигига А тоифали акцияларни чиқариш орқали 15 миллиард юань жалб қилишни режалаштирмоқда. Хитой ҳаётни суғурталаш ва Хитой тайпин компаниясига мос равишда 35 миллиард юань ва 7 миллиард юань миқдорида тўғридан-тўғри капитал олади. Хитой қайта суҳурта қилиш компанияси Молия вазирлигининг ички бозорда акцияларни нақд пулга сотиб олиши орқали 3 миллиард юань жалб қилишни режалаштирмоқда.
Ўтган йили Молия вазирлиги мамлакатнинг тўртта йирик давлат банкларига "марказий молия институтларини капиталлаштириш учун махсус давлат облигациялари" орқали 500 миллиард юань киритди. Бу сафар молиявий ёрдам олаётган молия институтлари сони ортиб бормоқда.
Молия вазирлиги маълумотларига кўра, кўриб чиқилаётган саккизта компания барқарор фаолият юритади, активлар сифати қониқарли ва асосий тартибга солиш кўрсаткичлари барқарор.
Сингапур нашри Lianhe Zaobao таҳлилига кўра, Хитой молия институтлари ҳозирда етарлича капитал базасига эга ва Пекиннинг ҳозирги капитал киритиш режаси банкларга бизнес ва уй хўжаликларига кредит беришни кенгайтириш имконини беришга қаратилган.
Нашрга кўра, Пекин ҳукумат харажатларига ёки пул-кредит сиёсатини юмшатишга таяниш ўрнига, бизнес, уй хўжаликлари ва иқтисодиётнинг бошқа соҳаларига маблағ ажратадиган молия институтларининг балансларини мустаҳкамлаш учун молия тизимига таъсиридан фойдаланишни режалаштирмоқда.
Хуаян қимматли қоғозлар компанияси таҳлилчиси Ляо Чжиминнинг сўзларига кўра, йирик давлат молия институтларига капитал киритиш сўнгги икки йил ичида режалаштирилган чора-тадбирлардан биридир. Унинг асосий мақсади "банкларнинг тартибга солиш талабларига жавоб бериш ва реал иқтисодиётни қўллаб-қувватлаш учун етарли имкониятларга эга бўлишини таъминлаш".
Нашрга кўра, Хитой банкларининг соф фоиз маржаси тарихий энг паст даражага тушиб кетди. Бу банкларнинг рентабеллиги аста-секин пасайиб бораётганидан далолат беради. Бундай вазиятда давлат капиталини тўлдириш банкларга ҳукуматнинг асосий сиёсат устуворликларини молиялаштиришда давом этиш ва стратегик соҳалар, инфратузилма ва хусусий корхоналарга кредит бериш имкониятларини кенгайтириш имконини беради.
Шу билан бирга, суғурта компанияларига капитал киритиш уларнинг тўлов қобилиятини оширади ва реал иқтисодиётга маблағ киритиш имкониятларини кенгайтиради. Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу суғурта компанияларининг маблағларини фонд бозорига йўналтириш ва шу билан капитал бозорини қўллаб-қувватлаш учун фойдали бўлади.
Эслатиб ўтамиз, Хитой Непалга инсонпарварлик ёрдамининг учинчи партиясини юборишга тайёргарлик кўрмоқда.