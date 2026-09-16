Хитой роботлари кўргазмалардан чиқиб, ишга киришди
ASTANA. Kazinform — Хитойда гуманоид роботлар кўргазмалардаги намойишлардан реал иш жойларига фаол жорий этила бошлади. Роботларни ишлаб чиқариш соҳасида ишлашга ўргатишга қаратилган бутунлай янги саноат шаклланмоқда, деб хабар беради Xinhua.
Пекинда бўлиб ўтган Хитой халқаро хизматлар савдоси ярмаркасида (CIFTIS) жорий йилги баҳор байрамига бағишланган телешоуда кийимларни йиғиштирган Galbot G1 роботи ходимларсиз ишлайдиган дўкончада хизмат кўрсатди. Бундай автоматлаштирилган савдо нуқталари Пекиндаги Ёзги сарой каби сайёҳлик объектларида ҳам ишлайди. Ушбу турдаги биринчи хорижий дўконча эса 1 сентябрда Гонконгда очилди.
Кўргазмада роботлар почта ходими, панкек пиширувчилар ва бариста сифатида ҳам намойиш этилди. Улар откриткаларга муҳр босади, товарларни етказиб беради, панкек пиширади ва қаҳва тайёрлайди.
Бироқ роботларни реал ишлаб чиқариш шароитида қўллашга тўсқинлик қилаётган асосий муаммо — уларни ўқитиш учун зарур маълумотларнинг етишмаслигидир. Shijingshan Embodied Intelligence Training Center раҳбари Чжу Кайнинг айтишича, Хитойда жорий йилнинг биринчи ярмида 23 мингта гуманоид робот сотилган бўлса-да, уларнинг 5 фоизидан ками реал ишлаб чиқариш линияларида мунтазам ишлаяпти.
Ушбу масалани ҳал этиш мақсадида Пекиндаги марказда роботлар учун «касб-ҳунар мактаби» фаолият юритяпти. Бу ерда тахминан 270 та робот маиший ишлар, парвариш хизматлари ва ишлаб чиқариш вазифаларини бажаришни ўрганяпти. Марказ йилига қарийб 20 миллионта сифатли маълумот тўплайди.
9 сентябрда Хитой «эмбодимент интеллект роботларидан фойдаланиш бўйича техник» номли янги касбни расман тан олди. Унинг таркибига роботлар учун маълумот тўпловчи ва роботларни ўқитувчи мутахассисликлари киритилди.
Роботларни ўқитиш учун зарур технологиялар ҳам ривожланиб боряпти. Махсус қурилмалар инсоннинг ҳаракатлари, қўл кучининг даражаси ва буюмларни ушлаш хусусиятларини қайд этади.
Кейинчалик ушбу маълумотлар роботларни ўқитишда қўлланилади.
Маълумотларнинг ўзи ҳам янги товарга айланмоқда. CIFTIS доирасида Хитой эмбодимент интеллект соҳасидаги маълумотларни халқаро даражада тақдим этишга қаратилган биринчи саноат платформасини ишга туширди. Пекиннинг Шицзиншань туманида юқори сифатли маълумотлар тўпламлари яратилиб, юзлаб маълумот маҳсулотлари бозорга чиқарилди.
Хитой роботлари хорижда ҳам ишлай бошлади. Пекинда жойлашган Anyverse Dynamics компанияси Envision яшил технологиялар гуруҳи билан 500 миллион юаньлик (тахминан 74,7 миллион доллар) шартнома тузди. Компаниянинг K15 ярим гуманоид роботларининг биринчи партияси шу ойда Франциядаги аккумулятор заводига етказиб берилди ва улар юкларни мустақил равишда ортиш-тушириш ишларини бажара бошлади.
Мутахассисларнинг фикрича, келажакда роботларнинг ўзидан ташқари, уларни ўқитиш учун зарур маълумотлар ва хизматлар ҳам Хитой хизматлар савдосининг муҳим қисмига айланиши мумкин.
Кўргазмада баландликка сакрай оладиган, овқат тайёрлайдиган, деворга чиқа оладиган роботлар ва бошқа 30 дан ортиқ янги маҳсулот намойиш этилди.