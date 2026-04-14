Хитой Паркинсон касаллиги билан оғриган беморлар учун илк AI-шифокорини ишга туширди
ASTANA. Kazinform — Пекиндаги Пойтахт тиббиёт университетининг «Сюаньу» касалхонаси сунъий интеллектга асосланган рақамли шифокорни тақдим этди. Тизим аҳолининг тез қариши шароитида Хитой соғлиқни сақлаш тизимига юкни оптималлаштириш учун мўлжалланган, деб хабар беради Кazinformнинг Пекиндаги мухбири China Daily нашрига таяниб.
Тизим сўнгги 20 йил ичида касалхона мутахассисларининг клиник маълумотлари ва илмий тадқиқотларига асосланган. Платформа одатий сўровларнинг 90% гача кўриб чиқиши мумкин, бу эса беморларга смартфонлар орқали тезкор консультация олиш имконини беради.
Сунъий интеллект далилларга асосланган тиббиёт тамойилларига асосланиб, касаллик ҳақидаги умумий саволларга жавоб беради ва учрашувларни режалаштириш учун касалхонанинг онлайн хизматларига тўғридан-тўғри ҳаволаларни тақдим этади. Бироқ, тизим тўғридан-тўғри рецептлар бермайди, клиник қарорларни қабул қилишни шифокорга қолдиради.
Ихтисослашган марказ директори Чэнь Бяонинг сўзларига кўра, одатий консультацияларни автоматлаштириш шифокорларнинг энг мураккаб ҳолатларни ҳал қилиш учун ресурсларини тақдим этади. Бу соғлиқни сақлаш тизимини рақамлаштиришда муҳим қадам бўлиб, тиббиёт муассасалари ва беморлар ўртасидаги тўсиқларни камайтиради.
Яқин келажакда ишлаб чиқувчилар платформани кийиладиган қурилмалар билан интеграция қилишни режалаштирмоқдалар. Бу сунъий интеллектга реабилитация самарадорлигини реал вақт режимида кузатиш, дори-дармонларни эслатиш ва беморларга психологик ёрдам кўрсатиш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Хитойда AIни ахлоқий жиҳатдан тартибга солиш бўйича янги қоидалар тасдиқланди.