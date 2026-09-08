Хитой олтин сотиб олишни уч йиллик энг юқори кўрсаткичга етказди
ASTANА. Кazinform – Хитой Халқ банки август ойида расмий олтин захираларини 650 минг унцияга ошириб, 76,73 миллион унцияга етказди. Бу деярли уч йил ичидаги энг юқори ойлик ўсишдир, деб хабар беради China Daily.
Хитой марказий банки олтин захираларини кетма-кет 22 ой давомида ошириб келмоқда.
Август ойидаги харид ҳажми 2023 йил октябрь ойи даражасига яқин, ўшанда Хитой Халқ банки бир ой ичида олтин захираларини 740 минг унцияга оширган эди.
Хитойнинг валюта захиралари ҳам ошди. Август ойи охирида мамлакатнинг валюта захиралари олдинги ойга нисбатан 19,5 миллиард долларга ўсиб, 3,4383 триллион долларга етди. Шундай қилиб, бу кўрсаткич кетма-кет иккинчи ой давомида ўсиб бормоқда.
– Валюта захираларининг ўсиши август ойида АҚШ доллари индексининг пасайиши фонида содир бўлди. Шу билан бирга, Асосий глобал молиявий активларнинг нархлари турли йўналишларда ўзгарган, — дея маълум қилди Хитойнинг Давлат валюта бошқармаси.
Хитойнинг олтин захираларининг кетма-кет 22 ой давомида ўсиши мамлакатнинг захираларидаги қимматбаҳо металл улушини ошириш сиёсати давом этаётганидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, Хитойдан бошқа G20 мамлакатлари глобал номутаносибликни камайтиришга келишиб олдилар.