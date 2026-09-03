Хитой Непалга инсонпарварлик ёрдамининг учинчи партиясини юборишга тайёргарлик кўрмоқда
ASTANA. Kazinform — Хитой ҳозирда Непалнинг эҳтиёжларини инобатга олган ҳолда шошилинч инсонпарварлик ёрдамининг учинчи партиясини юборишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда чоршанба куни Хитой Ташқи ишлар вазирлигининг расмий вакили Го Цзякунь маълум қилди, деб хабар беради Синьхуа.
Унинг айтишича, Хитой томонидан тақдим этилган шошилинч инсонпарварлик ёрдамининг иккинчи партияси сешанба куни тушдан кейин Непал пойтахти Катмандуга етиб борган. Шу самолётда ДНК орқали шахсни аниқлаш бўйича беш нафар мутахассис ҳам Непалга бориб, тегишли ишларга ёрдам беради.
Го Цзякунь 26 августда икки давлатнинг чегарадош ҳудудларида сел оқими содир бўлганидан сўнг Непал томони Хитойнинг қўшимча ёрдам ва техник кўмак кўрсатгани учун миннатдорчилик билдирганини таъкидлади.
Хитой дипломати маълумотига кўра, Непалнинг эҳтиёжларидан келиб чиқиб, инсонпарварлик ёрдамининг учинчи партияси таркибига Бейли кўприклари, эпидемияларнинг олдини олиш учун зарур материаллар ва шошилинч алоқа воситалари киради. Шунингдек, Хитой ДНК орқали шахсни аниқлаш бўйича мутахассисларнинг иккинчи гуруҳини юборишга тайёр.
Го Цзякунь Хитой Непалдаги фуқаролари ва муассасаларининг хавфсизлигига катта аҳамият беришини айтди. Ҳозирда Хитой томони Непал ҳукумати билан ҳамкорликда бедарак йўқолган Хитой фуқароларини топиш учун барча зарур чораларни кўрмоқда.
Унинг айтишича, табиий офатдан зарар кўрган Непал ҳудудларида қарийб 100 нафар Хитой фуқароси ҳали ҳам бедарак йўқолганлар рўйхатида. Хитой томони Непал томонидан кўрсатилаётган ёрдамни юқори баҳолаб, мамлакатдаги Хитой фуқароларини қутқариш ва эвакуация қилиш ишларини қўллаб-қувватлашни давом эттиришга умид қилишини билдирган.
Хитойнинг Непалдаги элчихонаси ёрдамга муҳтож бўлган Хитой фуқароларини қўллаб-қувватлаш учун барча саъй-ҳаракатларни давом эттиради.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Непалдаги сув тошқини оқибатида бедарак йўқолган сайёҳлар алоқага чиқа бошлагани ҳақида хабар берган эдик.