Хитой Қозоғистоннинг кредит рейтингини юқори баҳолади
ASTANА. Кazinform — Хитойнинг China Lianhe Credit Rating Co., Ltd миллий рейтинг агентлиги Қозоғистон Республикасига "Барқарор" истиқболли энг юқори мустақил "ААА" кредит рейтингини берди, деб хабар беради Миллий иқтисодиёт вазирлиги матбуот хизмати.
— Қозоғистон Республикаси давлат қарз инструментларини ХХР бозорига жойлаштириш доирасида Хитойнинг China Lianhe Credit Rating Co., Ltd миллий рейтинг агентлиги мамлакатимиз ва давлат облигацияларига узоқ муддатли "ААА" кредит рейтингини берди. Агентлик мамлакатнинг макроиқтисодий сиёсати барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, инфляцияни пасайтириш ва иқтисодиётни диверсификация қилишга қаратилганлигини таъкидлади, — дейилади хабарда.
Қозоғистон изчил прогрессив ислоҳотларни амалга ошириб келмоқда, бунинг натижасида давлат бошқаруви самарадорлиги ортиб бормоқда.
Асосий йўналишлар қаторида янги инвестиция сиёсати, давлатнинг иқтисодиётдаги иштирокини камайтириш, кичик ва ўрта бизнесни мустаҳкамлаш, шунингдек, агросаноат комплекси ва инфратузилмани ривожлантириш қайд этилди.
Таҳлилчилар, шунингдек, давлат қарзининг нисбатан паст даражаси ва ташқи қарзни тўлаш қобилиятининг юқори эканлигини таъкидлайдилар.
Шуни таъкидлаш жоизки, "ААА" рейтинги мамлакатнинг ўз молиявий мажбуриятларини бажариш қобилиятини ва ноқулай ташқи иқтисодий шароитларга юқори даражада чидамлилигини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон жаҳон гастрономик рейтинглари харитасига кирди.