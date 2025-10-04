Хитой компанияларининг глобал сунъий интеллект бозоридаги улуши 15 фоизга етди
ASTANA.Kazinform — Хитойда сунъий интеллект (СИ) соҳасида 5,3 мингдан ортиқ компания фаолият юритади. Уларнинг жаҳон бозоридаги умумий улуши 15 фоизга етди, дея хабар беради Синьхуа.
Хитой Халқ Республикаси Ахборот-коммуникация технологиялари академиясининг маълумотларига кўра, 2024 йилда ХХРда сунъий интеллект саноатининг ҳажми 900 миллиард юандан (126,7 миллиард АҚШ доллари) ошади. Бу ўтган йилга нисбатан 24 фоизга кўпдир.
«Хитойда сунъий интеллект соҳасида тўлиқ ишлаб чиқариш занжири шаклланди. У асосий инфратузилма, намунавий архитектура ва саноат иловаларини ўз ичига олади. Ўтган йили ушбу сегментларнинг даромади мос равишда 54%, 18% ва 13% га ошди», - деб таъкидлади академияда.
Тез ўсиш ақлли ускуналарда ҳам кузатилади. Ушбу туркумга СИ асосидаги смартфонлар ва компьютерлар, шунингдек, тармоқ алоқаси функцияларига эга ақлли транспорт воситалари киради.
Хитой ҳукумати рақамли иқтисодиётдан “ақлли” иқтисодиёт ва интеллектуал жамиятга ўтишни тизимли равишда амалга оширмоқда. Жорий йилда “СИ плюс” ташаббусини жорий этиш бўйича таклифлар эълон қилинди. У сунъий интеллект инфратузилмасини ривожлантириш ва СИ технологияларини ижтимоий-иқтисодий соҳаларга жорий этишни жадаллаштиришга қаратилган.