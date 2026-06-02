Хитой коинотга 647-чи "Чанчжэн" миссиясини учирди
ASTANA. Kazinform — Хитой душанба куни мамлакатнинг шимоли-ғарбидаги “Дунфэн” тижорат космик учириш майдонидан "Чанчжэн-12B Y1" (Long March-12B Y1) ракета-ташувчисини муваффақиятли учирди, деб хабар берди Синьхуа.
Ракета Пекин вақти билан соат 16:40 да учирилди ва тижорат интернет хизматларини кўрсатиш учун мўлжалланган «Цяньфань» (Spacesail) сунъий йўлдошлари гуруҳини белгиланган орбитага олиб чиқди. Миссия тўлиқ муваффақиятли ўтди.
Бу - «Чанчжэн-12B Y1» ракетаcининг илк учирилиши бўлиб, шунингдек, «Чанчжэн» сериясидаги ракеталарнинг 647-миссияси ҳисобланади.
Хитой аэрокосмик фан ва техника корпорацияси (CASC) маълумотига кўра, «Чанчжэн-12B Y1» — қайта фойдаланиш мумкин бўлган янги авлод тижорат ракетаcидир. Бу сафар биринчи босқични қайтариш синови ўтказилмаган бўлса-да, бундай синов келгусида режалаштирилган.
Ракета икки босқичли тузилмадан иборат. Унинг узунлиги тахминан 72 метр, корпус диаметри 4,37 метр, бош қисми диаметри эса 5,2 метрни ташкил этади.
Биринчи босқичи суюқ кислород ва керосинда ишлайдиган тўққизта двигатель билан жиҳозланган. Ракета паст Ер орбитасига тахминан 20 тонна юк олиб чиқиши мумкин ва турли орбитал вазифаларни бажаришга мослаштирилган.
CASC вакилларининг таъкидлашича, мазкур учирилиш Хитойнинг интернет спутникларининг йирик гуруҳларини шакллантиришга мўлжалланган тижорат ракеталари паркини тўлдирган муҳим воқеа бўлди.