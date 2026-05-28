Хитой камбағалликни камайтириш бўйича глобал альянс ташкил этди
ASTANА. Кazinform — 27 май куни Пекинда бўлиб ўтган халқаро форумда Камбағалликни камайтириш ва тараққиёт бўйича Глобал ҳамкорлик альянсининг ташкил этилгани эълон қилинди. Бирлашмани ташкил этиш ташаббуси 54 мамлакат ва 9 та халқаро ташкилот томонидан илгари сурилди, деб хабар беради Kazinform агентликнинг Пекиндаги мухбири.
2026 йилги Камбағалликни камайтириш ва тараққиёт бўйича юқори даражадаги форумнинг очилишида сўзга чиққан Хитой Давлат кенгаши вице-президенти Лю Гочжун мамлакат мутлақ камбағалликка қарши курашда сезиларли ғалабаларга эришганини таъкидлади.
Альянс ишини ривожлантириш учун Пекин 2030 йилга бориб БМТ мақсадларини амалга оширишни тезлаштириш, тажриба алмашинувини кучайтириш, бозор механизмларини ривожлантириш ва кўп томонлама мувофиқлаштиришни кучайтириш каби 4 та асосий ташаббусни таклиф қилди. Хитой ривожланаётган мамлакатларни сиёсий мулоқот, кадрлар тайёрлаш ва технологиялар трансфери орқали қўллаб-қувватлашни режалаштирмоқда.
БМТнинг Хитойдаги доимий координатори Стивен Жексон Хитойнинг 800 миллион кишини камбағалликдан чиқаришдаги муваффақиятини "ажойиб ютуқ" деб атади. Унинг сўзларига кўра, бу тажриба ташкилотнинг глобал миқёсда қашшоқликни бартараф этишга қаратилган Барқарор ривожланиш мақсадларининг биринчи устунини амалга ошириши учун жуда муҳимдир.
Маърузачи бутун дунё, айниқса глобал жанубий мамлакатлар ушбу тажрибани ўрганиши ва қўллаши кераклигини айтди. Шунингдек, у бугунги кунда дунёда ўта камбағалликда яшовчи одамлар сони бир хил 800 миллион эканлигини таъкидлади.
Камбоджа Бош вазири ўринбосари Вонгсей Виссит ва Шарқий Тимор Бош вазири ўринбосари Мариану Сабину очилиш маросимида иштирок этишди ва нутқ сўзлашди. Антониу Гутерриш форумга табрик хати юборди.